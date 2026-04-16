暗斥特朗普？教宗稱世界遭暴君蹂躪：毀滅只需一瞬　重建卻要一生

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月16日（周四）在喀麥隆發表措辭異常強硬的講話，抨擊那些在戰爭中耗費數以十億美元的領導人，並稱世界「正遭受少數暴君的蹂躪」。美國總統特朗普（Donald Trump）此前譴責教宗在打擊犯罪方面軟弱，且在外交政策方面糟糕透頂，並拒絕就自己的言論向教宗道歉。



路透社報道，教宗在喀麥隆譴責那些利用宗教語言為戰爭辯護的領導人，稱「戰爭的始作俑者假裝不知道，毀滅只需一瞬間，而重建卻往往需要一生的時間」。

2026年4月16日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在喀麥隆巴門達（Bamenda）出席與巴門達社區的和平會議。（Reuters）

教宗表示「他們對數十億美元被用於殺戮和破壞這一事實視而不見，而用於療愈、教育及重建所需的資源卻無處可尋。」

他並稱「那些為自身的軍事、經濟及政治利益而操縱宗教與上帝之名的人，將神聖之物拖入黑暗和污穢之中，他們必將遭受詛咒」。

特朗普此前表示，自己不希望有一位認為伊朗擁有核武器是「正常現象」的教宗，也不希望有一位認為美國攻打委內瑞拉是「極其錯誤」的行為的教宗，批評教宗良十四世非常軟弱。