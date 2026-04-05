伊朗戰爭｜紐時：赫格塞思稱美軍是為耶穌而戰　教宗表示異議

據美國《紐約時報》4月3日報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）近日高調呼籲美國民眾「每天跪地祈禱」，以「耶穌基督之名」為美國在中東取得軍事勝利祈禱，這種將伊朗戰爭與宗教捆綁的敘事，似乎遭到首位在美國出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）的駁斥。



英國《獨立報》2日報道稱，赫格塞思是一名福音派基督徒，他時常從自己信仰的角度來解讀中東戰爭，將聖經融入他的講話，祈禱對敵人施以「壓倒性的暴力」，並堅稱上帝與美國站在一起，對抗伊朗，這個擁有約9000萬人口的穆斯林國家。

赫格塞思這種強行用宗教為戰爭「洗白」的論調，很快遭到來自羅馬教宗的「打臉」。良十四世在復活節前夕的一次彌撒講道中表示，基督教使命在歷史上常被「對支配的渴望所扭曲」，而這種傾向「完全背離了耶穌基督的道路」。

他沒有點名赫格塞思，但強調，一些以基督教名義推進的行為並不符合天主教教義，人們往往「在支配他人時自認為強大，在摧毀同類時自認為勝利，在令人恐懼時自認為偉大」。

2026年4月4日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿大殿（Saint Peter's Basilica）主持復活節守夜禮。（Reuters）

良十四世表示：「天主為我們樹立的榜樣，並非如何支配，而是如何解放；並非如何毀滅生命，而是如何賦予生命。」

作為首位在美國出生的羅馬天主教宗，良十四世自正式任職以來一直與美國政治保持距離，也儘量避免與白宮發生正面衝突。不過，他曾通過間接方式表達立場，例如在特朗普（Donald Trump，又譯川普）加大驅逐移民之際，良十四世鼓勵美國主教們大力支持移民群體。

自今年2月底美國和以色列開始對伊朗發動空襲以來，良十四世多次呼籲停止暴力，通過對話解決衝突。3月下旬，他就曾警告不要以耶穌之名發動戰爭。他在一次主日講道中表示，耶穌「不會傾聽發動戰爭者的祈禱，反而會予以拒絕」。

不過，良十四世僅在記者直接提問時才提及特朗普。他在3月31日接受採訪時表示，「我聽說特朗普總統最近表示希望結束戰爭，希望他正在尋找減少暴力和轟炸的方式」。

他透露，自己尚未就戰爭問題與特朗普進行直接溝通。不過，根據梵蒂岡聲明，良十四世日上午與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）通電話，再次強調通過對話結束衝突的重要性，以實現中東地區「公正而持久的和平」。

2026年3月31日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓與參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine，不在圖中）舉行簡報會，介紹美以與伊朗衝突的最新情況。（Reuters）

《獨立報》注意到，像赫格塞思這種級別的美國官員，發出如此帶有濃厚宗教色彩的強硬言論，在美國現代歷史上幾乎沒有先例。

美國前官員、學者和軍事遊說人士均警告稱，此舉的後果可能十分嚴重，這種表述可能削弱美國憲法中政教分離的原則，疏遠非基督教美國軍人，並有可能加劇與伊朗的衝突。

「這完全是前所未有的。」美國軍方宗教自由基金會（MRFF）創始人兼主席溫斯坦（Michael Weinstein）說，「他（赫格塞思）實際上是在說，這是一場耶穌對抗穆罕默德的戰爭。」

2026年3月24日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在白宮出席穆林（Markwayne Mullin，不在圖中）就任國土安全部部長的宣誓儀式。（Reuters）

消息人士還稱，將對伊朗的戰爭演繹為宗教衝突，也削弱並轉移了美國政府此前為發動軍事行動所提供的理由。特朗普曾給出多個參戰理由，包括聲稱伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅，還暗示過政權更迭也是其動機之一。

耶魯大學法學院軍事法教授菲德爾（Eugene R. Fidell）直言，「用『這是上帝旨意』來粉飾這一切，並不能彌補政府未能解釋為何發動戰爭的失敗」。

赫格塞思的言論還可能進一步激化與伊朗的矛盾。喬治城大學信仰與正義中心訪問學者泰勒（Matthew Taylor）分析說，伊朗政權建立在一種激進甚至帶有末日論色彩的什葉派伊斯蘭願景之上，本就傾向於從生存、文明乃至宗教層面來看待這場戰爭。

2026年4月3日，據《紐約時報》報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）近日高調呼籲美國民眾「每天跪地祈禱」，以「耶穌基督之名」為美國在中東取得軍事勝利祈禱，這種將伊朗戰爭與宗教捆綁的敘事，似乎遭到首位在美國出生的羅馬教皇良十四世（Pope Leo XIV，右）的駁斥。（Reuters）

泰勒指：「當今全球政治最不需要的，就是像赫格塞思這樣的宗教極端主義者用言辭刺激伊朗，從而可能使這場戰爭進一步升級為更廣泛的地區衝突與破壞。但這正是他所使用的語言幾乎不可避免帶來的影響。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

