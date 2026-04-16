伊朗戰爭｜美國民主黨對防長赫格塞思發起彈劾

美國民主黨籍眾議員4月15日針對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）提出6項彈劾條款，指他在伊朗戰事中犯有多項不當行為，包括發動非法軍事行動、濫用職權、鹵莽處理敏感信息等。



圖為2026年4月8日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓主持記者會。 （Reuters）

美國Axios最先報道，由於共和黨控制參眾兩院，這6項彈劾條款獲得通過的可能性微乎其微。報道指出，這些條款於4月15日提交，由代表亞利桑那州、伊朗裔的聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）牽頭，其他8名民主黨籍眾議員共同發起。

該6項針彈劾條款分別是：對伊朗發動「未經國會授權的戰爭」及罔顧美國軍人性命安全；違法以平民為攻擊目標，包括攻擊伊朗的小學；疏忽和鹵莽處理敏感軍事信息；妨礙國會行使監督權；濫用權力並對軍隊進行政治操弄；行為有損美國及軍隊聲譽。

國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）批評，相關議案「只不過是另一場鬧劇」，企圖博取眼球，轉移國民對對國防部重大成就的注意力。