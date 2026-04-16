伊朗戰爭｜美國民主黨對防長赫格塞思發起彈劾
撰文：蕭通
出版：更新：
美國民主黨籍眾議員4月15日針對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）提出6項彈劾條款，指他在伊朗戰事中犯有多項不當行為，包括發動非法軍事行動、濫用職權、鹵莽處理敏感信息等。
美國Axios最先報道，由於共和黨控制參眾兩院，這6項彈劾條款獲得通過的可能性微乎其微。報道指出，這些條款於4月15日提交，由代表亞利桑那州、伊朗裔的聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）牽頭，其他8名民主黨籍眾議員共同發起。
該6項針彈劾條款分別是：對伊朗發動「未經國會授權的戰爭」及罔顧美國軍人性命安全；違法以平民為攻擊目標，包括攻擊伊朗的小學；疏忽和鹵莽處理敏感軍事信息；妨礙國會行使監督權；濫用權力並對軍隊進行政治操弄；行為有損美國及軍隊聲譽。
國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）批評，相關議案「只不過是另一場鬧劇」，企圖博取眼球，轉移國民對對國防部重大成就的注意力。
伊朗戰爭：美媒指美伊談判有進展 邁向達結束戰爭框架協議｜最新內塔尼亞胡：談判期間續打擊真主黨 外媒：以內閣將討論與黎停火伊朗將評估是否與美國舉行下一輪談判巴基斯坦陸軍參謀長率代表團抵伊朗 伊媒：為下輪美伊會談鋪路伊朗外長阿拉格齊與王毅通電話 通報伊美談判最新情況