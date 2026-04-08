伊朗｜前美軍將領：赫格塞思應改職銜爲「戰爭罪行部長」｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前曾威脅，假如伊朗拒絕重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），將轟炸伊朗的發電廠和橋樑等民用設施，這番言論引來外界質疑他已干犯戰爭罪行。有前美軍將領認為，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）應將其職銜改爲「戰爭罪行部長」（Secretary of War Crimes）。



美軍退役准將安德森（Steve Anderson）出席MS Now的節目時被問到，如何看待特朗普威脅要轟炸伊朗的發電廠及橋樑等民用設施時表示，赫格塞思應將其職銜改爲「戰爭罪行部長」。

美軍退役准將在訪談中暗示赫格塞思已干犯戰爭罪行（1:27-1:33）：

安德森指：「因為這就是他們在這裡所鼓吹的，任何士兵如果服從總統或國防部長下達的戰爭罪行指令，他們都將犯下自己的戰爭罪行。他們將執行一項非法命令。」

安德森其後稱特朗普是一位「極其糟糕的三軍統帥」。此前，特朗普在重開霍爾木茲海峽，並就和平協議進行談判的最後期限到來之前，威脅要摧毀伊朗的「整個文明」。

安德森提到：「我年紀足夠大，還記得紐倫堡審判（Nuremberg trials），以及我們如何追究德國人在二戰期間犯下的暴行的責任。」

據《國會山報》報道，二戰結束後，紐倫堡大審將納粹官員繩之以法。據美國國家二戰博物館網站記載，被控犯有戰爭罪的前德國官員接受了審判，其中13人於1945年至1949年間在國際軍事法庭受審。多名納粹領導人被控反人類罪和戰爭罪等罪行，並被判有罪。

安德森指：「我真不敢想像，五年、十年後，我們會對美國士兵和領導人做同樣的事情，而他們做出的決定卻是美國總統指示的，而且是非法的。」