伊朗稱擊落美無人機 專家：或為中國製翼龍II 疑屬沙特或阿聯酋
撰文：陳楚遙
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伊朗據報在南部設拉子（Shiraz）地區擊落一架中國製「翼龍II」（Wing Loong II）無人機，引發外界關注沙特阿拉伯或阿聯酋是否已加入伊朗戰爭，這將意味著局勢進一步升級。
《中東之眼》（Middle East Eye）報道，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）近日稱伊朗軍方擊落一架美國MQ-9型「死神」無人機。惟多名開源情報分析人士根據殘骸影像判定，其為中國製「翼龍II」無人機。該機型常被拿來與MQ-9型「死神」無人機相比較。
左為MQ-9型「死神」無人機 右為「翼龍II」無人機：
據報，美國與以色列均未有操作「翼龍II」無人機紀錄，惟沙特阿拉伯與阿聯酋武器庫中確擁有該機型。
沙特阿拉伯與阿聯酋武器庫均有「翼龍II」無人機：
國際關係專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示，伊朗武器庫中沒有「翼龍」無人機。《紐約時報》指，阿聯酋已在蘇丹內戰中部署「翼龍」無人機，用以支持準軍事組織「快速支援部隊」。
《中東之眼》率先披露，沙特阿拉伯已授予美國擴大領空及西部「法赫德國王軍事基地」（King Fahd Air Base）使用權。儘管沙特曾反對美以對伊朗開戰，但目前正設法在捲入衝突與安撫其首要安全夥伴美國之間取得平衡。
阿聯酋對伊朗的態度比沙特更為強勢，已遊說聯合國授權使用武力，以從伊朗手中奪回霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）控制權。
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