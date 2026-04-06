伊朗持續空襲鄰國　阿聯酋：願加入美國主導行動

伊朗持續對鄰國空襲之際，阿聯酋總統顧問加爾加什（Anwar Gargash）4月5日表示，伊朗的區域戰略將導致以色列在波斯灣地區影響力提升。他證實，阿聯酋準備好「加入任何以美國為首，或國際間的行動，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全」。



加爾加什周日表示：「伊朗的策略其實將使美國的角色更加具體…不會使其減弱。我們也將看到以色列在波斯灣的影響力日益顯著，而非減少。」

阿聯酋方面認為，美國應佔領包括阿布穆薩島在內的戰略水道島嶼。阿布穆薩島位於霍爾木茲海峽入口處，伊朗與阿聯酋對其歸屬存在爭議，該島目前處於伊朗管轄之下。

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（Reuters）

近期，伊朗大幅加強對阿聯酋攻擊，僅上周二便發射近50枚導彈及無人機，累計襲擊數量已近2,500枚，超過其對以色列等國攻擊規模。阿聯酋官員表示，戰爭爆發後伊朗試圖透過襲擊杜拜的酒店與機場製造恐慌，嚴重打擊該國航空、旅遊及房地產市場，動搖其作為區域穩定避風港形象。