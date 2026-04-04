伊朗戰爭｜阿聯酋攔截飛行物 碎片墜落引設施起火至少1死多傷
撰文：官祿倡
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阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）媒體辦公室4月4日稱，位於阿布扎比哈布山（Habshan）的天然氣設施在防空系統攔截飛行物後，因碎片墜落而爆發兩場大火，造成至少1死多傷。
阿布扎比媒體辦公室在周五事發後有發文簡報案情，最初稱造成12人受傷，初步調查後再度於社交平台發文，表示事件中還有一名埃及籍人士在疏散過程中不幸喪生，另外再多4名人士輕傷，帖文強調設施遭受重大損失，現正評估具體損失。
涉事能源設施由阿布扎比國家石油公司（ADNOC）營運，是阿聯酋主要的天然氣手機和處理設施，負責收集和處理阿聯酋中來自各個酋長國的天然氣，並在處理後分銷給國內用戶。
伊朗自受到美國與以色列襲擊後，發動大規模報復，甚至波及波斯灣國家。半島電視台引述阿聯酋官員指，伊朗在過去24小時內向阿聯酋發射至少18枚彈道導彈、4枚巡航導彈以及派出47架無人機。
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