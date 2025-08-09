庫克贏得關稅豁免　陳立武卻被促下台？英媒：奉承特朗普很關鍵

美國共和黨參議員質疑英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）「與中國企業的關係」後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日要求陳立武立即辭職。另一邊廂的蘋果公司（Apple Inc.）情況大不同，行政總裁CEO庫克（Tim Cook）6日訪問白宮，贈送特朗普一塊鑲在黃金底座上的玻璃紀念品，並承諾未來投資6000億美元以擴大美國製造，蘋果最終獲得特朗普的關稅豁免。陳立武和庫克同為科企高層，華府對他們的態度卻天差地別。英媒8日指，其中關鍵在於「是否奉承特朗普」。



英媒報道表示，一眾美國企業家們正在極力奉行同一個策略：奉承特朗普。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）在白宮橢圓形辦公室宣布蘋果將向美國製造業「加碼」投資1000億美元（約7850億港元）。（Reuters）

庫克周三對特朗普說：「您一直是美國創新和製造業的偉大倡導者，我感謝您的領導力和承諾。」隨後，特朗普宣布將對晶片進口徵收高額新關稅，惟蘋果公司將不受影響。

就在前一天，特朗普接受CNBC採訪時指出，在他第一任期結束後，他曾試圖在美國銀行（Bank of America）開設帳戶卻遭拒絕，他稱「在我第一任期時，莫伊尼漢（Brian Moynihan，美國銀行CEO）一直在拍我的馬屁。」

莫伊尼漢隨後一笑處之，稱讚特朗普在美國銀行准入問題上「追求正確的方向」。

晶片巨頭英偉達（Nvidia）4月遭特朗普政府限制對華銷售H20晶片後，CEO黃仁勳5月批評拜登（Joe Biden）政府限制AI晶片出口的做法是失敗、讚賞特朗普推動美國再次工業化計劃是「高瞻遠矚」。其後H20對華出售果然又獲解凍。

2025年4月30日，英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。（Reuters）

耶魯大學管理學院（Yale School of Management）領導力研究高級副院長索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示：「特朗普打了這些高管的臉，他們已經學會了不再像澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）那樣回應。」

烏克蘭總統澤連斯基和特朗普2月的罵戰中吸取教訓，那次事件導致美國一度暫停對烏方提供軍事援助。

投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師在一份研究報告中寫道：「不幸的是，與其他科技公司CEO不同，陳立武似乎並沒有與特朗普建立起那種有助於平息其憤怒的私人關係。」