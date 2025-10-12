Apple管理層面臨「大換血」　傳庫克「頭號接班人」是他

據彭博社本月5日報道，蘋果公司（Apple）內部正在醞釀領導層「換血」，而該公司的硬件工程主管John Ternus被認為是CEO庫克（Tim Cook）的最有望接班人。



據彭博社知名爆料記者Mark Gurman，繼今年7月蘋果運營長威廉姆斯（Jeff Williams）卸任後，多年以來一直保持領導層穩定的蘋果公司可能將有多位高層相繼離職，包括公司內的人工智能負責人吉安南德雷亞（John Giannandrea）、硬件技術負責人斯魯吉（Johny Srouji）以及發負責環保項目的副總裁Lisa Jackson。

Gurman表示，隨着庫克下月迎來65歲生日，硬件工程主管John Ternus將是頭號接班人，蘋果內部對他的期望也在逐漸增長。

2022年6月6日，蘋果公司時任硬件工程高級副總裁John Ternus在WWDC 2022開發者大會上，展示了全新的M2微處理器。（Getty）

Ternus於2001年加入蘋果的產品設計團隊，監督公司目前幾乎所有產品的硬件工程，參與每一代iPad設計以及最新iPhone和AirPods的設計。

Gurman稱，現年50歲的Ternus比其他潛在接班人都更年輕，若由他接班，他會與庫克接任CEO時年齡相仿，可能成為蘋果未來至少10年的領導者。

近年來，蘋果雖然成功研發出自家晶片，但在混合現實、生成式人工智能、智能家居和自動駕駛汽車等領域都不太順利，面對這一局面，董事會會更傾向於像Ternus這樣的產品工程負責人。

蘋果公司Mac和iPad硬件副總裁在2017年6月5日舉行的全球開發者大會上，介紹新款MacBook筆記本電腦。（Getty）

Gurman還稱，Ternus富有人格魅力，深受蘋果忠實擁護者的尊重，也受到庫克的信任，他在產品路線圖、功能和戰略上都是關鍵的決策者，影響力已經超過普通硬件工程主管的範疇。

除Ternus外，其他潛在候選人包括軟件工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）、全球行銷資深副總裁約斯維亞克（Greg Joswiak）和吉安南德雷亞。