王文濤晤庫克｜指美方密集出台對華限制措施　嚴重損壞中方利益

中國商務部部長王文濤周四（10月16日）會見美國蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）。王文濤指出，近期中美經貿關系出現波動，主要原因是美方密集出台一連串對華限制措施，嚴重損害中方利益。他呼籲美方與中方一道，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法。



王文濤和庫克就中美經貿關係、蘋果公司在華業務發展等進行了交流。

王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關系回穩。

2025年10月16日，中國商務部部長王文濤會見美國蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）。（商務部圖片）

他指出近期中美經貿關系出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集出台一連串對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

他還表示，維護中美經貿關系總體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更加穩定的預期和環境。

2025 年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮展示已簽署的行政命令，批准TikTok將其美國業務從母公司字節跳動剝離。（Reuters）

庫克表示，蘋果公司將繼續堅定扎根中國、深耕中國，積極參與中國高質量發展。良好的美中經貿關系不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定和發展，蘋果公司願為美中合作共贏貢獻積極力量。