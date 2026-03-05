特朗普正式提名沃什任聯儲局主席　參議院審查或受阻

特朗普政府3月4日正式提名前聯儲局高級官員沃什（Kevin Warsh）為下一任美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）主席，以接替將於兩個月後任期屆滿的鮑威爾（Jerome Powell）。



沃什的提名最初於1月30日公布。然而，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）表示，在針對鮑威爾的一項刑事調查結束前，他將反對確認沃什的提名。

該調查涉及鮑威爾去年6月就聯儲局一項25億美元（194.27億港元）建築翻新項目的證詞。若委員會中所有民主黨議員亦投下反對票，沃什的提名將無法送出委員會至全院表決。

資料照片：2025年7月24日，美國總統特朗普和聯準會主席鮑威爾在參觀正在進行翻修的聯準會大樓時交談。（Reuters）

沃什近年曾嚴厲批評聯儲局政策，包括疫後的低利率政策，認為其助長了2021-2022年美國40年來最嚴重的通脹。然而，他近期呼應了美國總統特朗普特朗普（Donald Trump，又譯川普）的降息要求，主張人工智能（AI）帶來的生產力提升將使經濟更快增長而不刺激通脹，從而讓聯儲局有下調利率的空間。