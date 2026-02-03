沃什是誰？　啟動美國聯儲局危險「分裂遊戲」的序幕

金融市場在新提名消息公布後劇烈波動，沃什（Kevin Warsh）的名字正成為全球投資者關注的焦點。

全球股市暴跌、加密貨幣崩潰，貴金屬市場動盪不安之際，美國總統特朗普（Donald John Trump）對美聯儲主席的新提名，再次將這家全球最重要央行推向風口浪尖。

沃什的貨幣政策立場、鷹派背景以及他面臨的獨特挑戰，不僅預示美國金融政策可能出現重大轉向，也讓全球市場感受到新一輪不確定性。這位前美聯儲理事以其對量化寬鬆政策的一貫批評而聞名，曾公開表示量化政策會吹大資產泡沫，加劇貧富分化。

美聯儲如何做到 「踩油門」與「踩剎車」？

沃什獲提名消息一齣，市場立刻作出反應。更引人注目的是，他的政策立場表面上看起來自相矛盾，一方面主張美聯儲應開啟縮表計劃，另一方面又明確表態支持特朗普的降息訴求。

「這看起來像是同時在踩油門和剎車，違背政策制定常識。」一位華爾街資深分析師指出，「但這種矛盾恰恰反映了美國當前經濟面臨的複雜困境。」

沃什的提名隨着金融市場進入一個新周期，黃金白銀價格突然崩盤後，加密貨幣市場也隨之動盪不安。這僅僅是開始——特朗普政府面臨的經濟挑戰構成了美聯儲政策選擇的深層背景。

要維持政府正常運轉，需要避免政府關門；要重振美國製造業以促進就業；同時還要控制通脹防止民怨加劇。這些問題背後隱藏着一個更根本的財政困境，即美國政府債務問題已經成為一種結構性痼疾。

截至2025年底消息，保守估計美國聯邦債務已超過38萬億美元。按當前利率水平，2025年美國財政收入預計約為5.24萬億美元，僅支付政府債務利息就至少需要約1.2萬億美元。再加上軍費、醫保和社保支出，這四項支出總額已超過預計的財政收入。

一位前財政部官員坦言：「這就像是一個無法解決的數學題，支出已經超出收入，政府只能繼續借債維持運轉，形成了一個惡性循環。」

面對這一困局，降低債務成本自然成為政府優先考慮的問題。銀行利率高時，政府債券也不得不提高利率以保持吸引力。因此，對特朗普政府而言，降息的首要目標是壓縮政府債務成本，減輕財政負擔。

降息還能促進資金從銀行體系流向股市、大宗商品市場和企業投資，刺激經濟增長。傳統觀點認為，利率政策是調節貨幣存量的工具——加息導致資金流入銀行，降息促使資金流向投資市場。

這種理論的前提是貨幣存量有限。但沃什面臨的挑戰是，現在的貨幣環境已經發生變化，傳統政策工具可能失效。

過去幾年美聯儲持續加息至超過5%，理論上應該促使資金流入銀行系統，但實際情況是美股和貴金屬市場持續上漲。這表明市場中的貨幣已經過剩，傳統的利率調節機制可能失靈。

圖為美國華盛頓特區的美聯儲委員會大樓。（Reuters）

在政治訴求與債務懸崖間走鋼絲

過多的貨幣最直接的後果是普遍的資產價格上漲和隱蔽通脹。股市創下歷史新高是股價膨脹的表現；黃金、白銀等貴金屬價格飆升是金屬價值膨脹的體現。

無論CPI數據如何顯示，民眾的實際感受更為真實，美國醫療服務費用驚人，拔一顆牙可能花費上千美元，而在中國只需幾百人民幣。這種成本差異反映了美元購買力的實際下降。

資產全面上漲最終導致企業經營成本和民眾生活成本普遍上升，形成表面繁榮下的經濟空心化或滯脹現象。這正是沃什主張縮表的根本原因。

縮表旨在減少貨幣增量，而降息則是調整存量貨幣的分配，兩者從理論上講並非互斥。但如果執行不當，確實可能產生矛盾效果。

降息使借貸更便宜，但縮表卻可能讓銀行系統難以獲得所需資金，可能導致「美元荒」現象。2019年縮表過程中就曾突然出現美元短缺，導致金融市場大幅波動。

特別是加密貨幣、科技股等對資金敏感的行業，更容易受到流動性緊縮的衝擊。隨着沃什獲得提名，這些市場已經出現劇烈波動，預示美聯儲政策轉向可能帶來更廣泛的市場影響。

沃什面臨的挑戰是多重的，他需要平衡政治訴求與美聯儲的獨立性，既要滿足特朗普的降息要求，又要維護市場對央行獨立性的信心；他需要在通脹接近2%目標的背景下，通過「縮表+降息」的政策組合實現經濟軟着陸；同時還必須平衡短期刺激與長期風險，避免再次引發資產泡沫和通貨膨脹。

金融市場似乎已經提前感受到即將到來的動盪。華爾街一家大型投資機構的最新報告警告：「2026年，全球金融市場的波動性可能會達到金融危機以來的最高水平。」

不論沃什最終是否能夠正式執掌美聯儲，他所代表的政策矛盾已經揭示了一個基本事實，美國經濟已經走到一個既需要刺激又需要緊縮的十字路口，而任何選擇都可能引發全球性的連鎖反應。