特朗普晚宴玩笑冷場　稱欲入侵格陵蘭、納加拿大為第51州全場寂靜

《華盛頓郵報》報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月31日出席「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）年度晚宴時，多次以開玩笑方式嘲諷時事及政治對手，卻屢屢遭遇尷尬沉默，包括入侵格陵蘭、讓加拿大成為第51州等。



2026年2月1日美国总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园向记者和媒体成员发表讲话。（GettyImages）

笑稱入侵格陵蘭 加拿大成51州

特朗普致詞時毫不避諱表示，「這個房間裡有好多我討厭的人，但我還是喜歡你們大多數人。」他開玩笑說，自己可能要提前結束演說，因為必須去觀看入侵格陵蘭的行動，接着澄清這只是開玩笑：

我們不會入侵格陵蘭，我們要買下它。我從沒打算讓格陵蘭成為第51州，我要讓加拿大成為第51州，格陵蘭會是第52州，委內瑞拉可以是第53州。

不過，根據與會賓客說法，這段話卻讓現場一片寂靜。

嘲諷政治對手 現場賓客超冷淡

此外，特朗普也拿自己提名的新任聯準會（Fed）主席沃什（Kevin Warsh，又譯華許）開玩笑：

如果他不降息，我就告死他。

停頓一下後補充「我是開玩笑的」。稍後面對記者詢問時，他宣稱「這是個吐槽大會，是喜劇之夜」，但仍表示希望沃什能夠降低利率。

除此之外，特朗普提到麻州民主黨參議員禾倫（Elizabeth Warren，又譯華倫）時，用「寶嘉康蒂」（Pocahontas）嘲諷她宣稱擁有美洲原住民血統的往事。特朗普還暗示前第一夫人吉爾．拜登（Jill Biden）才是真正的總統，兩個笑話都讓賓客反應冷淡。

明州示威未歇 特朗普強硬回應

晚宴結束後，特朗普搭乘空軍一號前往棕櫚灘，途中接受記者訪問，並透露美國正與伊朗進行嚴肅談判。

面對明尼蘇達州移民執法致死引起大規模示威，特朗普宣稱「由於我們採取的行動，明尼蘇達州的犯罪率大幅下降」，並稱希望聯邦當局以「非常嚴厲的武力」回應示威者：

如果他們開始大吼大叫，朝人們臉上吐口水，毆打我們的人、士兵和愛國者，他們將會受到同等程度的對待。

苜蓿草俱樂部是什麼？

苜蓿草俱樂部創立於1913年，最初是為慶祝南方邦聯將領羅拔．李（Robert E. Lee）的生日，直到1974年才接納非裔會員，1994年才開放女性入會。如今，它已成為一個由各大企業執行長、政治人物與其他華府菁英組成的專屬組織。

歷任美國總統大多有出席傳統，但特朗普2017年第一任期時取消露面，直到1月31日才首次親赴演說。當天晚宴舉辦在華府的希爾頓大飯店，聚集約200名俱樂部成員及其賓客。

