美媒：福特CEO與美官員磋商讓中企赴美造車　建合資企業共享技術

2月14日，彭博社援引消息稱，美國福特汽車公司行政總裁法利（Jim Farley）上個月與特朗普政府高級官員會談，討論了一個潛在框架，即中國汽車製造商可以在美國建廠生產汽車，但同時需為本土公司提供一定保護。



據不願透露姓名的知情人士透露，討論涉及中國車企通過合資企業與美國公司合作，其中美國公司持有控股權。這些合資企業將結構化設計，讓中方和美方夥伴共享利潤和技術。

2026年1月13日，美國底特律，圖為福特一個當地工廠中，汽車車身零件隨生產線移動。（Getty）

報道稱，目前尚未就此事作出任何決定，這些討論被知情人士描述為非正式和初步性的。

福特方面在一份聲明中回應表示，法利帶領內閣成員參觀了福特在底特律車展上的展台，並「討論了各種行業話題」，但拒絕透露具體細節。

2026年1月13日，美國底特律，圖為法利（右）陪同總統特朗普參觀福特工廠。（Getty）

聲明提到，福特在與特朗普政府關於中國的討論中，始終強調「需要保護我們的本土市場免受中國製造車輛的衝擊」，並明確提到了「私隱和國家安全問題」。

彭博社表示，歡迎中資到美國合資建廠，將是中國三十年前對西方汽車製造商要求的鏡像版本。當時，西方車企須與中國車企合資才能在中國設廠。

在相關討論發生之際，中國汽車製造商正愈來愈接近美國大門。加拿大政府最近宣布計劃允許部份中國電動汽車進入該國，同時，比亞迪等中國車輛已在墨西哥街頭變得司空見慣。

知情人士表示，上個月底，法利在底特律車展期間與美國貿易代表

格里爾（Jamieson Greer）、交通部長達菲（Sean Duffy）和環境保護署（EPA）署長澤爾丁討論了此事。據透露，雖然法利並未推動合資選項，但這一選項被討論為一種中企進軍美國的情況下保護美國利益的方式。

報道稱，這一想法在特朗普政府內部存在分歧。有官員認為，這將在華盛頓面臨反對。但同時，一些政府內部人士認為，這種投資協議並非沒有可能。

彭博社指出，若中國車企可以在美國站穩，將是一個具有巨大影響的分水嶺時刻，對美國本土汽車製造商、其供應鏈和消費者都將產生重大影響。

近年來，中國車企憑藉配備先進電動汽車電池和信息娛樂系統的低成本車型，已迅速在歐洲、墨西哥和南美搶佔市場份額。這讓西方競爭對手難以匹敵。

報道提到，福特CEO與美國官員的討論，發生在美國總統特朗普1月13日在底特律經濟俱樂部演講後幾天。當時，特朗普表示，如果中國汽車製造商在美國建廠並僱傭美國人，他願意允許他們進入美國。他說：「讓中國進來。」

2026年1月13日，美國底特律，圖為特朗普在一個經濟會議中發表講話。（Getty）

這一表態令美國汽車製造商感到意外。他們原本認為，美國設置貿易壁壘，將長期阻擋中國汽車製造商進入美國市場，從而給他們足夠時間追趕中國。

一名知情人士表示，通用汽車已向特朗普政府表示反對中國進入市場。通用認為，現有的公司將失去市場份額，而來自中國的零部件洪流可能對北美供應商造成毀滅性影響。

法利此前也警告稱，中國低成本、高科技汽車將對美國車企構成「生存威脅」。

與此同時，福特一直對中國公司持開放合作態度。

法利尋求與中國車企和電池製造商合作以學習經驗，同時開發自己的低成本電動汽車，計劃2027年推出，以與中國全球電動汽車銷量冠軍比亞迪競爭。

彭博社2月10引述美國汽車製造商披露數據顯示，2025年，比亞迪全球銷量首次超越福特，躍升至全球銷量排行榜第6位。

2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

報道稱，就在過去幾週，福特與比亞迪就擴大電池供應夥伴關係進行了談判，並探索與吉利在歐洲的製造夥伴關係。去年12月，福特擴大了與中國電池巨頭寧德時代的許可協議，從為電動汽車生產電池單元擴展到為公用事業和數據中心製造固定式電源。

