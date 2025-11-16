福特CEO慨嘆：年薪近百萬仍請唔夠人　集團缺5000名技工

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月再入住白宮後，一直呼籲要讓製造業回歸，但似乎變不順利。福特汽車行政總裁Jim Farley近日表示，儘管集團開出年薪12萬美元（約93.3萬港元）的優厚條件，他們依然有5000個技工空缺，而這個數字幾乎是美國工人入息中位數的兩倍。



《財富》雜誌11月13日報道，Farley指，這種情況並非福特獨有。這間汽車製造商在招募需要培訓和體力勞動的職位時遇到的困難，反映出美國體力勞動職位普遍出現短缺。

Farley慨嘆：「我們國家正面臨困境。我們對這個問題討論得還不夠，我們的關鍵崗位、緊急服務、貨車運輸、工廠工人、水管工、電工和技工等職位空缺超過一百萬個。情況非常嚴峻。」

2025年11月10日，美國密歇根州迪爾伯恩市，圖為福特汽車（Ford Motor）新總部的外觀。（Reuters）

儘管總統特朗普致力讓製造業回歸美國，但工廠空缺職位數量與願意填補這些職位的人數之間仍然存在明顯差距。

據美國勞工統計局的數據，截至8月份，製造業職位空缺超過40萬個，而失業率高達4.3%，高於往年水平。製造業協會和德勤聯合發布的2024年研究報告亦發現，在受訪的200間製造業企業中，超過一半的企業表示，招募和挽留員工是他們面臨的最大挑戰。

然而，Farley表示，像福特公司這樣的技工職位「成就了今日的美國，也讓像他祖父那樣的人，他祖父曾參與福特旗艦車型T型車的研發，是福特公司的第389號員工，過上了美好的生活。」

Farley強調，福特公司已大幅改善員工薪資。公司取消了最低工資等級，並同意在2023年與美國汽車工人聯合會達成協議，在四年內為員工加薪25%。

不過，Farley認為，製造業人手短缺的部分原因在於缺乏教育和培訓。他舉例說，學習如何拆卸福特超級貨車的柴油引擎至少需要五年時間。他補充說，目前的培訓體系達不到標準。

Farley坦承：「我們沒有完善的職業學校，我們沒有投資培養像我祖父那樣白手起家、建立中產階級生活並為家人創造未來的下一代。」

2025年9月30日，美國密歇根州底特律，福特汽車公司行政總裁法利（Jim Farley）出席公開活動時發表講話。（Getty）

誠然，年輕人或許正開始轉向填補製造業的空缺。 Z世代越來越傾向放棄傳統的大學之路，轉為選擇職業學校，以期在獲得高薪工作的同時，避免背負沉重的學生貸款。