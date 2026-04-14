中國車企Jaecoo 3月登英國新車銷量榜首　被喻為貧窮版Land Rover

英國3月公布的新車銷售數據顯示，一個外界較為陌生的中國品牌躍登銷量榜冠軍，超越了福特（Ford）和福士（Volkswagen）等知名品牌。這款車就是傑酷7（Jaecoo 7），一款混能SUV，外型與Land Rover Velar相當相似，但價格卻幾乎只有後者的一半，起步價僅略高於3萬英鎊（約32萬港元）。不少英國網民將傑酷7形容為「Temu版的Land Rover」。



據《每日電訊報》（The Telegraph）報道，深入分析官方銷售統計數據可見，Jaecoo 3月的亮眼表現並非曇花一現，而且它也並非唯一一個在英國市場掀起波瀾的新品牌。

2026年4月14日，英國3月公布的新車銷售數據顯示，一個外界較為陌生的中國品牌躍登銷量榜冠軍，超越了福特（Ford）和福士（Volkswagen）等知名品牌。這款車就是傑酷7（Jaecoo 7），一款混能SUV，外型與Land Rover Velar相當相似，但價格卻幾乎只有後者的一半，起步價僅略高於3萬英鎊（約32萬港元）。（網絡圖片）

Jaecoo 7 不僅是3月英國最暢銷的新車，自2025年2月上市以來，在英國的銷量已高達 41,952輛。雖然福特Puma 仍是今年迄今的銷售冠軍，但Jaecoo 7正緊隨其後。排名第二的歐洲產車是日產逍客（Nissan Qashqai），排名第四。

Jaecoo 隸屬於奇瑞集團，該集團正積極拓展英國市場，推出一系列外觀時尚、配置豐富的SUV，所有車型均在中國研發及生產。這些車型也以奇瑞英國和歐萌達（Omoda）品牌在英國銷售，這兩個品牌今年迄今在英國的總銷量已超過22,000輛，超過了Land Rover（21,479 輛）。光是Jaecoo一間就超過了法國品牌雷諾（Renault）的18,884輛。

雖然奇瑞目前領先中國品牌，但其他許多品牌也取得令人矚目的成就。比亞迪在2026年也創下了英國銷售紀錄，註冊量達到21,337輛。此外，還有一些車型在中國生產，但貼有知名品牌的標誌。 MG是銷量最大的中國本土品牌，但富豪（Volvo）、Polestar、路特斯、MINI、Smart、Cupra、達契亞和特斯拉也都從中國進口汽車銷往英國。

2026年4月14日，英國3月公布的新車銷售數據顯示，一個外界較為陌生的中國品牌躍登銷量榜冠軍，超越了福特（Ford）和福士（Volkswagen）等知名品牌。這款車就是傑酷7（Jaecoo 7），一款混能SUV，外型與Land Rover Velar相當相似，但價格卻幾乎只有後者的一半，起步價僅略高於3萬英鎊（約32萬港元）。（網絡圖片）

奇瑞和比亞迪2026年3月的總銷量與去年同期相比幾乎翻了一倍（從31,206輛增至62,152輛），原因顯而易見。奇瑞旗下的歐萌達的起步價為24,040英鎊（約25.5萬港港元），這還不包括任何折扣，而同等級的日產逍客的最低售價為30,020英鎊（約31.8萬港元），配置卻更低。