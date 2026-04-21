加泰羅尼亞自治區主席：當地歡迎中國投資　但反對大規模引入勞工

西班牙加泰羅尼亞自治區主席伊利亞（Salvador Illa）說，當地歡迎中國投資，但反對大規模從中國引入勞工，以保障本地就業機會。



據路透社報道，伊利亞受訪時形容，加泰羅尼亞是中國企業進入歐洲的「絕佳門戶」，但他也對大量外國勞工可能湧入表達擔憂。

西班牙加泰羅尼亞自治區主席伊利亞（Salvador Illa）（GettyImages）

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憑藉巴塞羅那港的區位優勢，以及政府積極吸引中國企業，加泰羅尼亞已成為中國企業投資西班牙的重要樞紐。據報道，中國電池製造商寧德時代曾為公司在鄰近阿拉貢地區的工廠建設引入約2000名中國工人。寧德時代去年未證實相關消息，僅稱公司仍在選擇分包商，並對聘用本地員工持開放態度。

伊利亞說：

我們不需要外國工人過來，我們這裏已經有勞動力。我們本身就有一個重要的亞洲社區，那些希望來的人只要尊重我們現有的勞動制度，都受到歡迎。

西班牙工會領導人也表達了類似立場，承認中國技術和經驗的重要性，但強調必須維護當地勞動法。

伊利亞指出，西班牙與中國關係升温，特別是在西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）上周赴北京與中國國家主席習近平會晤、雙方承諾加強合作後，進一步推動了中國對西班牙的投資。

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中國汽車製造商奇瑞汽車計劃在巴塞羅那設立首家歐洲工廠，但相關項目目前進度落後。路透社去年也報道稱，中國最大汽車製造商比亞迪正將西班牙視為公司歐洲新工廠的首選地點，而加泰羅尼亞是潛在選址之一。

根據加泰羅尼亞貿易促進機構的數據，2020年至2024年，加泰羅尼亞共吸引24個來自中國的新投資項目，佔西班牙全國總數的四分之一，位居各地區之首。

同期，中國在加泰羅尼亞的投資總額達到13億歐元（約120億港元），較前五年增長逾四倍。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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