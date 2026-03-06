海底撈蜜雪冰城插旗印尼　中資突破內卷出海　搶佔2.7億人口紅利

印尼擁有2.7億人口，高居全球第四，其中華人超過1000萬，是海外華人最多的國家。由於美食文化相近且具消費實力，近年中國大陸多家餐飲品牌紛紛南向插旗，包括連鎖火鍋龍頭海底撈、蜜雪冰城、霸王茶姬等，同時手機與電動車品牌也前仆後繼，搶攻印尼龐大的人口紅利市場。



2019年進軍印尼的中國連鎖火鍋龍頭海底撈，目前在雅加達、泗水等地已開設8家門市，無論周末或平日幾乎天天座無虛席。店內服務人員手舞足蹈高唱生日快樂歌，經典的甩麵條表演動作熟練到位，若有顧客獨自用餐，店員還會貼心擺放自家吉祥物陪伴。海底撈將大陸的極致服務原汁原味搬到印尼，包括招牌美甲及免費兒童遊樂區。

由於美食文化相近且具消費實力，印尼成為中資搶攻的市場。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

以五口之家用餐花費約台幣2800元（約690港元）估算，相當於雅加達基本日薪台幣400元（約100港元）的7倍之多，即使價格偏高，消費者仍樂意掏錢。有消費者表示，以一般標準來說，餐點好吃且份量多，還算划算，再加上服務項目豐富，包含小點心、指甲服務、拍照，有時還會送折價券，相當值得。

除了海底撈，大陸手搖飲巨頭霸王茶姬、來自廣州的潮玩文創通路連鎖名創優品等品牌，早已深入印尼市場。由於印尼華人眾多、美食文化相近又具消費實力，成為大陸餐飲突破內卷的絕佳舞台。

雅加達北邊因應地層加速沉陷而填海造陸闢建的重劃區中，被稱為PIK2的主題商業區占地2650公頃，相當於3700座標準足球場，其中的新唐人街「潘佐蘭廣場」隨處可見巨型關公、閩南觀音寶塔、龍形石雕及亭台樓閣等東方元素。雖然該區租金貴、難賺錢，但鄰近國際機場且具品牌展示指標，成為插旗印尼的兵家必爭之地。

新唐人街「潘佐蘭廣場」隨處可見東方元素。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

2020年進入印尼市場的蜜雪冰城，當地門市已超過2600家，而同樣主打高CP值的甜拉拉也選在PIK2開設旗艦店，兩大品牌相隔僅幾百公尺，不只在中國競爭，到了印尼仍得與自己人爭搶市場。甜拉拉一桶招牌水果茶、一杯配料滿滿的茶飲加上霜淇淋，台幣100元（約25港元）就能享用。同一條街上還有來自大陸河南的盲盒咖啡，招牌充滿童趣彷彿遊戲機台，消費者點一杯手搖飲就能獲得一個盲盒，按下按鈕即可抽獎，藉此與其他手搖飲做出區隔。

除了中資品牌，來自台灣的精品茶飲吃茶三千及世界知名的鼎泰豐也來搶灘頭堡。有盲盒咖啡店長表示，平日觀光客較少，大陸人較多，周末則以印尼本地人居多，而中資企業給的工資比印尼本地企業高一些，且因需要翻譯人才，會說華語的年輕人成為各大企業招攬對象。

中國資本不只餐飲來勢洶洶，手機在印尼的滲透率更不容小覷。幾乎各大購物中心都有華為、小米、vivo、OPPO等品牌進駐，成為三星、蘋果的頭號勁敵。調研機構Canalys統計，2024年印尼手機銷量前四名清一色是中國品牌，吃下整體市場70%的份額。

中國汽車同樣在印尼攻城掠地，包括上汽通用五菱、比亞迪和吉利汽車的快閃攤位占地寬敞、展示車款眾多，連機場大廳都有比亞迪旗下高端品牌DENZA騰勢的曝光。印尼過去作為日本車的生產供應基地，燃油車9成市占掌握在日系品牌手中，然而隨著電動車崛起，大陸品牌在街頭越來越普及。英國《金融時報》報導，比亞迪去年1至8月在印尼銷售暴增3倍，反觀豐田同期則下滑12%。

大陸車企透過在印尼設廠、與當地合作組裝獲得關稅減免，一台純電平價車約台幣30幾萬就能入手。有計程車司機認為，這是最好的現象，越來越多中國資金進入印尼，證明中國產品現在在印尼就是第一名，包括五菱、比亞迪等中國品牌汽車在印尼都非常有競爭力。

