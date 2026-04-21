日航全日空燃油價格調整提前實施　日本往返香港加至1400港元

日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）4月20日宣布，因應伊朗局勢導致燃油成本高漲，將原訂6月實施的燃油附加費調整提前至5月1日起執行，適用於當日及之後開票的航班，部分航線附加費漲幅超過一倍。



根據新標準，日本航空往返香港等東亞航線的單程附加費，將從7,400日圓調漲至14,200日圓（約700港元）；往返歐洲及北美的長途航線，附加費則調高至近3,000港元。

全日空日本往返香港的單程附加費，也將從9,400日圓調升至14,700日圓（約724港元），其餘航線漲幅約80%至100%。

此次調整主因是霍爾木茲海峽航運受阻，導致航空燃油價格飆升。據國際航空運輸協會（IATA）數據，2月底至3月底期間，航空燃油市場價格已上漲超過一倍。兩家航空公司表示，4月底前已完成開票的機票將不收取差額。