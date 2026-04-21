日本小學老師偷拍女童裙底遭逮　自爆任教17年「狂影逾5000次」

日本東京都有小學傳出震驚社會的性犯罪事件，該所小學的1名男教師被抓到拿手機偷拍8歲女童的裙底、遭到逮捕，在調查過程中，這名男教師坦承自己並非初犯，更自爆過去長達17年的時間內已經偷拍超過5000次，行徑令人髮指。



日小學狼師偷拍裙底 17年狂拍5千多次

日媒報導，這一事件發生在日本東京都1所公立小學，東京警視廳接獲匿名報案，聲稱該小學的1名男教師在校內偷拍，警方展開調查後逮捕了39歲的男教師若松晃司郎，他也坦承自己去年六月在教室偷拍了1名8歲女童的裙底。

日本1名小學男教師在長達17年的時間裡偷拍多達5000次。（截取自YouTube@FNNnewsCH）

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根據東京警視廳的說法，若松晃司郎經常趁着休息時間、用手機偷拍正在打掃的女學生。

更令人噁心的是，若松晃司郎在審問過程中自曝從17年前成為教師以來，他一直在進行偷拍，目標從小學女童到高中少女都有，而且他的手機中曾存有超過5000份偷拍的照片和影片，不過由於擔心被抓包，先前已全部刪除。

目前警方的調查仍在繼續，希望能釐清更細節的案情和犯案規模。

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