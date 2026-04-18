伊朗｜英法組織51國開霍爾木茲海峽峰會　將牽頭開展聯合護航行動

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月17日召集49個國家的代表，共同討論如何確保霍爾木茲海峽航運順暢。兩位領導人會後共同宣布，英法將牽頭開展一項維護霍爾木茲海峽航行自由的聯合行動。



據英國廣播公司（BBC）報道，施紀賢與馬克龍在會後一同面見傳媒，並確認會開展聯合行動，還概述聯合行動的三大要點，包括呼籲重開霍爾木茲海峽、與航運業合作確保其恢復營運、組建特派團保護參與航運的各方。

2026年4月17日，法國巴黎，圖為施紀賢與馬克龍在會後開展聯席記者會，簡報有關霍爾木茲海峽通航的護航行動。（Getty）

聲明說：「首先，我們呼籲所有各方無條件、無限制、立即重新開放霍爾木茲海峽。不受限制或收費的航行權是國際貿易的基石。」

「其次，我們重申支持國際海事組織（IMO）為確保海員和船隻安全所做的重要工作。我們將繼續與航運業合作，確保它們在條件允許的情況下儘快恢復運營，包括與航運公司、保險公司、行業機構進行溝通。」

「第三，法國和英國確認，兩國正在組建一個獨立且完全出於防禦目的的多國特派團，旨在保護商船，讓商業航運運營商安心，並在談判方達成可持續停火協議之後，在條件允許的情況下開展掃雷行動。」

2026年4月17日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）舉行會面，並召集49國召開霍爾木茲海峽峰會。（Reuters）

今次會議由馬克龍和施紀賢共同主持，共有49個國家的代表參與，其中包括親臨巴黎的德國總理默茨（Friedrich Merz）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。據路透社和法國媒體報道，目前已有超過12個國家表示願意提供軍事資源參與這項任務。