英國召集逾40國開霍爾木茲海峽峰會　討論4方面施壓伊朗促進重開

英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）4月2日召集超過40個國家通過視像舉行峰會，討論重開霍爾木茲海峽，不過尚未達成任何正式實際結論。英國政府在會後發表聲明，稱會上討論集體協調行動，從4個方面施壓伊朗，促進航道重開。



根據英國政府發布聲明，與會國家呼籲伊朗立即無條件重開霍爾木茲海峽，否則將舉施壓促進重開，包括國際施壓促進重開，拒絕伊朗徵通行費；聯手使用政治和經濟措施逼迫伊朗，例如制裁；與國際海事組織（IMO）合作回復航運並解救困在波斯灣內的船隻；各方共同製定相關安排，包括與航運公司和行業機構合作，共享資訊以增強市場信心。

2026年4月2日，英國倫敦，圖為英國內閣官員通過視像召開峰會，討論重開霍爾木茲海峽的方案。（Getty）

顧綺慧在會後表示，決心採取一切可能的外交、經濟和協調措施，以重新開放海峽。值此之際，霍爾木茲海峽航運受阻持續，IMO表示，伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖導致近2,000艘船隻被困在波斯灣內。

伊朗確定國家利益委員會主席、已故最高國家安全委員會祕書拉里賈尼的弟弟薩迪克（Sadiq Larijani）揚言，霍爾木茲海峽不會重回戰前狀態，指區域局勢的演變已超越傳統戰爭的範疇，正步入重建全球秩序和重塑權力平衡的關鍵時刻。