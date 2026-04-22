加密貨幣資產遭凍結　孫宇晨控告World Liberty Financial

知名加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）周二（4月21日）在美國加州聯邦法院對金融公司World Liberty Financial（WLFI）提起訴訟，要求解凍其被無故鎖定的WLFI代幣，並阻止該項目沒收或銷毀其資產。WLFI最早由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族有份創立，備受關注。



根據路透社報道，孫宇晨是WLFI的主要投資者與顧問。他在訴狀中指出，該加密貨幣項目在缺乏正當理由情況下，凍結他所有代幣，剝奪他對治理提案的投票權。

他特別反對一項新提案，該提案要求持幣者必須明確接受其條款，否則將無限期鎖定其資產，並可能永久銷毀10%的顧問代幣。孫宇晨表示強烈反對此提案，但因代幣遭凍結而無法投票。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月23日在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。（X@justinsuntron）

孫宇晨在社交媒體上稱，他曾嘗試「善意」解決問題，但項目團隊拒絕解凍代幣並恢復其權利的請求，迫使他訴諸法律。

WLFI對事件不予置評。據美媒NBC報道，公司由特朗普的3個兒子共同創立，特朗普本人獲列為榮譽聯合創辦人，公司於2024年特朗普第3次競選總統期間啟動，然後至特朗普就任總統後，解除在該公司的所有職務。WLFI指，特朗普家族相關家族成員已公開退出WLFI全部職務，強調WLFI是獨立營運的去中心化金融項目，並非任何家族旗下公司。

孫宇晨在2024年底成為該公司當時最大的公開已知投資者，花費數百萬美元購買WLFI代幣並獲聘為顧問。至2025年1月，孫宇晨持股至少達到7500萬美元。