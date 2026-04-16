城市智庫｜孫宇晨事件——特朗普家族如何把加密貨幣變成權貴韭菜？

來稿作者：吳家俊



加密貨幣公司波場（Tron）創始人孫宇晨，日前在社交媒體大吐苦水，反映對投資WLFI（由美國總統特朗普家族支援的去中心化金融平台治理代幣）的不滿，WLFI官方賬戶隨即回應指孫先生扮演受害者云云......瞬即成為內地和本港財金界熱話。



近年加密貨幣、穩定幣等新金融產品層出不窮，不少人盼着靠「新玩法」賺快錢，卻不知有些所謂「明星項目」，不過是權貴家族包裝的工具。美國現任總統特朗普家族，便借着自身政治光環，推出一系列加密貨幣項目，其中以WLFI（World Liberty Financial，世界自由金融）代幣最具代表性，打着「去中心化」（DeFi）、「美國優先」的旗號，吸引全球數萬投資者，最終虧蝕離場。作為香港市民，面對五花八門的新金融誘惑，更需看清背後的本質，謹防成為被收割的「韭菜」。

特朗普家族精心佈局加密貨幣

特朗普家族進軍加密貨幣領域，從一開始就充滿了利益算計。2024年特朗普當選總統前兩個月，其家族便成立WLFI項目，對外宣稱這是一個「去中心化金融平台」，主打加密貨幣的借貸與交易，還聲稱已集資逾5.5億美元，吸引了全球超過8.5萬名投資者參與。香港市民或許難以想像，這個項目其實是一個精心佈局，而特朗普家族正是背後最大的受益者。

WLFI的賺錢手法，第一步便是「政治包裝，製造幻象」。特朗普家族深知，自身的政治身份是最大的「金漆招牌」。他們將WLFI與「自由」、「美國夢」綁定，特朗普本人公開揚言要讓美國成為「世界加密貨幣之都」，還簽署行政命令支持加密貨幣發展，甚至承諾將比特幣納入國家戰略儲備，以此刺激市場信心。與此同時，其幼子Eric Trump親自出馬，走訪香港中東等地，在高端會議上推介WLFI的前景，甚至預言比特幣將漲至100萬美元，用政治權威為項目背書。

第二步找來知名加密名人「撐場面」，製造「明星項目」的假像。波場創始人孫宇晨，便是其中最典型的例子。他累計向WLFI投資7,500萬美元，並擔任項目顧問，憑着自身在加密圈的知名度，為WLFI吸引了大量投資者。不少香港投資可能因看到孫宇晨的參與，加上特朗普家族的政治光環，放下戒心，紛紛投入資金，以為能搭上「權貴順風車」賺大錢。事實上，孫宇晨與特朗普家族的合作，各取所需，孫宇晨借助特朗普家族的政治資源拓展業務，而特朗普家族則利用孫宇晨的名氣尋覓新金主。

投資者從來都處於資訊劣勢

根據WLFI項目初期承諾，總供應量100億枚的代幣中，早期投資者僅能解鎖20%的持倉，市場據此推算實際流通量約為50億枚，以此維持價格穩定。但在2025年9月1日WLFI正式上市後，項目方突然宣佈，實際流通量高達250億枚，是原來預期的五倍——這意味着，大量未公開的代幣被提前解鎖，而這些代幣大多掌握在特朗普家族及其親信手中。

數據顯示，特朗普家族通過旗下的DTMarksDEFILLC，持有WLFI約38%的代幣，帳面最高價值達50億美元。在WLFI上市初期，受政治熱度推動，代幣價格一度衝至0.33美元的歷史高點，此時特朗普家族等人士早已暗中套現，賺得盆滿缽滿，事前沒有公開披露，投資者從一開始就處於資訊劣勢，不見什麼「公平投資」。

當市場開始覺醒，WLFI價格持續崩跌時，特朗普家族的「收割」才真正拉開序幕。2025年9月1日上市以來，WLFI價格累計下跌四成，上市僅3天，便從0.33美元暴跌至0.16美元，單日最大跌幅達24%。此時，特朗普家族不僅沒有採取任何穩定市場的措施，反而玩起了「棄車保帥」，凍結了孫宇晨的WLFI錢包，將價格暴跌的責任全部推給孫宇晨，聲稱是其「違規操作」引發市場恐慌。

孫宇晨不過是「代罪羔羊」

鏈上分析平台Nansen執行長Alex Svanevik後來證實，WLFI價格暴跌發生在孫宇晨轉帳操作之前，孫宇晨不過是特朗普家族找的「代罪羔羊」。特朗普家族之所以選擇凍結孫宇晨的資產，一方面是為了轉移市場視線，維護自身形象；另一方面也是「殺一儆百」，警告其他投資者不許異動，鞏固自己的控制權。更諷刺的是，WLFI一直對外宣稱是「去中心化」項目，但項目方卻能隨意凍結用戶資產，所謂的「去中心化」，不翼而飛。

從此，WLFI徹底陷入崩潰。2025年11月，項目方嘗試用770萬美元回購代幣挽頹勢，卻杯水車薪，價格進一步跌至0.098美元；到2026年4月，WLFI價格維持在0.098美元左右，較歷史高點下跌約70%，數萬投資者血本無歸。而特朗普家族卻早已從中獲取钜額收益，2025年上半年，其家族從加密業務中賺進超過8億美元，其中九成來自WLFI代幣銷售，遠超其地產、高爾夫等傳統業務的收益。據統計，特朗普家族總資產淨值約159億美元，其中73%是鏈上加密資產。

除了WLFI代幣，特朗普家族還推出了穩定幣USD1、迷因幣$TRUMP和$MELANIA金融產品，吸金手法如出一轍。先利用自身政治影響力，推高價格，投資者入場後，低價買入，高價套現。例如，特朗普夫婦今年1月推出的迷因幣，上市初期價格暴漲，特朗普幣最高曾達73.94美元，梅拉尼婭幣也曾飆升至13.69美元，但很快便大幅暴跌，現在梅拉尼婭幣價格不足1美元。

小心提防手法相似的投資騙局

特朗普家族的這些行為，早已引發外界的廣泛質疑。哥倫比亞大學法律教授批評，特朗普作為美國總統，有權力監管加密貨幣市場，卻同時經營相關業務，存在嚴重的利益衝突，違反了基本的道德規範。《紐約時報》更是直指，特朗普家族的項目「蠶食私人企業和政府政策界線的程度，在美國現代史上沒有先例」。

香港普通市民參考WLFI故事，警示這類靠「包裝炒作」斂財手法，早前本港曾發生多宗金融詐騙案，與WLFI的手法高度相似：有騙徒冒充海外正規加密貨幣平台，打着「跨境套利、月息10%」的旗號，邀請本地名人站台宣傳，還偽造虛假交易記錄，吸引數百名市民投入積蓄，最終損失逾千萬資金；還有的騙局偽裝成「離岸基金」，聲稱與海外知名金融機構合作，可通過「加密貨幣對沖」實現穩定高回報，不少長者拿出養老錢投資，最後不僅血本無歸，連聯繫騙徒的管道都被切斷。這些本地騙局，與特朗普家族操縱WLFI的套路如出一轍，同樣是靠名人、「權威」背書製造假像，同樣是用高收益畫餅誘惑，同樣是黑箱作業、欠透明度，最終受損的永遠是普通投資者。

近年來，越來越多的新金融產品進入香港市場，打着「高回報」、「零風險」、「去中心化」的旗號，吸引投資者。但我們必須清醒地認識到，任何沒有實質業務支撐、過度依賴名人或權威背書的新金融項目，都存在相當風險。特朗普家族的例子告訴我們，即使是總統家族推出的項目，也未必穩賺，所謂的「高回報」，不過是個口號。唯有保持警惕、理性投資，才能避免成為被收割的「韭菜」，守住自己的血汗錢。

作者吳家俊是「城市智庫」研究員。



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