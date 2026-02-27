幣圈商人孫宇晨拋暴論：跟90後以前的人｢絕交｣ 要用豆包平替微信
撰文：盧詩文
出版：更新：
近日，中國幣圈商人、開放式區塊鏈平台波場TRON創始人孫宇晨在其社交平台發文稱，呼籲年輕人「能和AI聊天就不要和人類聊天」，甚至提倡刪除所有1990年前出生者的聯繫方式，直指微信（WeChat）已是過時的「老登軟件」。
十年前曾提出「90 後不買房、不買車、不結婚」
據《快科技》報道，波場TRON創始人孫宇晨日前在社交媒體上發文稱，在2026年「能和AI聊天就不要和人類聊天，刪除所有90後之前出生人的聯繫方式」的言論，引發熱議。
其還舉例「不要用老登軟件如微信，能平替用豆包盡量用豆包。」
據悉，孫宇晨的「暴論」，從來不是無的放矢。2016年，他就提出「90後不買房、不買車、不結婚」，勸年輕人放棄固化資產，押注自我成長與新興賽道。
對此，私募大佬但斌從投資的角度認為，孫字晨十年觀點的演變，恰是時代紅利的精準捕捉。「早年『三不主義』，是勸年輕人放棄固化資產，押注自我成長與新興賽道；如今擁抱AI、切割過往，則是在算力革命中，主動篩選認知同頻者，用極端方式守住認知帶帶寬，投資的本質，從來都是擁抱變化、切割冗餘。」
公開資料顯示，孫宇晨在2017年下半年成立「波場TRON」，隨後波場在海外上市交易。由於波場貨幣的場外流通比率較低發行量（為1000億），所以被幾家經銷商高度控制。2018年1月5日，當波場貨幣飆升時，他賣出了60億波場元，每天套現3億美元。
