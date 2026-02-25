FBI警告：中國集團操控的東南亞詐騙園屬區域性威脅　將帶頭打擊

美國聯邦調查局（FBI）高級官員警告，在東南亞運作的大規模詐騙園區已形成「工業化運營」的跨國犯罪網絡。這些由中國有組織犯罪團伙操控的「詐騙工廠」並非單一國家的問題，而是區域性威脅，聯邦調查局已做好準備領導全球跨國追擊詐騙活動。



美國聯邦調查局國際行動司副司長謝爾布爾（Scott Schelble）完成對泰國、柬埔寨和越南的實地考察後，星期二（2月24日）舉行網上記者會介紹區域電信詐騙最新形勢。

謝爾布爾指出，東南亞多地存在大型詐騙基地，這些園區並非孤立的犯罪，而是資金充裕、組織嚴密的「跨國企業」，不僅涉及網絡詐騙，還與人口販運、洗錢及腐敗深度交織。他形容，這些詐騙中心規模之大，甚至達到「工業化運營」水平，必須親眼所見才能理解。

他說：

2025年，我們的網路犯罪投訴中心收到超過8萬起投訴，造成的經濟損失超過29億美元（約226億港元）。這些數字令人震驚，影響我們所有人，也真正表明這確實是一個全球問題。

謝爾布爾說，這些犯罪團伙極具流動性，往往在執法壓力加大時迅速遷移至監管薄弱的鄰國。因此，打擊詐騙園區需要各國執法機構加強合作，尤其是跨境協調至關重要，因為犯罪團伙濫用了不同國家之間的法律和管轄落差。

他透露，聯邦調查局正積極推動區域執法協作，與東南亞夥伴保持密切合作。

地理邊界無法保護那些針對美國人的犯罪者，我們會持續追究到底。

根據謝爾布爾，聯邦調查局已派遣特工與泰國警方合作，成立聯合反詐騙工作組。工作組已搗毀詐騙網絡和識別受害者，並打擊相關的金融基礎設施。

柬埔寨方面，聯邦調查局曾與柬埔寨國家警察總署開展專案合作，未來希望將相關經驗用於打擊詐騙園區。

謝爾布爾也表明與越南公安部進行「富有成效」的討論。「我不認為這個問題只植根於某個國家……只要存在非法收益且作案門檻低，這種情況就可能持續下去。這就是為什麼我再次強調區域協作的重要性，各國執法機構必須採取協調一致的行動。關鍵在於讓每個地區都成為這些園區難以生存的地方。」

另據《曼谷郵報》報道，泰國反網絡詐騙中心在最新的每周報告中指出，儘管網絡詐騙整體報案數量有所下降，但投資詐騙案快速增加，成為詐騙損失的主要原因，損失金額從9300萬泰銖（約2345萬港元）飆升至1億2300萬泰銖。

泰國當局提醒當地民眾在轉賬前，務必通過泰國證券交易委員會提供的SEC Check First應用，核實所有投資機會。泰國警方也提醒公眾警惕模仿官方平台的虛假手機應用，並提醒民眾從應用商店下載應用並不能保證其真實可靠。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】