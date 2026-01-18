柬埔寨三週內搗破14處電騙地點 162疑犯被捕包括50名中國人
撰文：劉耀洋
出版：更新：
柬埔寨反網絡詐騙委員會秘書處1月17日通報稱，執法部門從1月1日至16日，在全國各地搗破14處電騙據點，累計拘捕162名疑犯。涉案人士來自多個國家和地區，其中包括50名中國人。
柬中時報17日引述秘書處稱，除了50名中國人外，其餘被捕疑犯包括32名韓國人、1名老撾人、36名印度人、13名孟加拉人、27名巴基斯坦人及3名尼泊爾人。其中，該3名尼泊爾疑犯的案件已進入司法程序。
另外，金邊警方16日最新展開電詐清剿行動，在兩處地點同步執法，成功拘捕75名涉及網絡詐騙及非法居留的外國人。
警方當日在一間名為「Seven Haven」的酒店拘捕39人，包括26名巴基斯坦人、11名印度人及2名孟加拉2人；與此同時，警方另在一間旅館拘捕36人，包括25名印度人和11名孟加拉人。
秘書處強調，柬埔寨正持續推進全國範圍的電訊網絡詐騙清剿行動，執法部門將依法嚴懲所有涉案人員，重點打擊幕後組織者和骨幹成員，以維護國家安全與社會秩序。
中國大使汪文斌約見柬方高層 促嚴打電騙犯罪 提高營救效率柬埔寨邊境現新詐騙園區？NGO：規模達KK園區40% 戒備森嚴似監獄柬埔寨再逮捕一名華裔電詐犯罪頭目 「皇樂園區」老闆黃繼茂落網太子集團5大項目停售 已簽約購房者仍須履約