柬埔寨三週內搗破14處電騙地點　162疑犯被捕包括50名中國人

柬埔寨反網絡詐騙委員會秘書處1月17日通報稱，執法部門從1月1日至16日，在全國各地搗破14處電騙據點，累計拘捕162名疑犯。涉案人士來自多個國家和地區，其中包括50名中國人。



柬中時報17日引述秘書處稱，除了50名中國人外，其餘被捕疑犯包括32名韓國人、1名老撾人、36名印度人、13名孟加拉人、27名巴基斯坦人及3名尼泊爾人。其中，該3名尼泊爾疑犯的案件已進入司法程序。

柬埔寨執法部門從2026年1月1日至16日，在全國各地搗破14處電詐據點，累計拘捕162名疑犯。圖為柬埔寨官方通訊社17日釋出的照片。（FB@ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា - AKP）

另外，金邊警方16日最新展開電詐清剿行動，在兩處地點同步執法，成功拘捕75名涉及網絡詐騙及非法居留的外國人。

警方當日在一間名為「Seven Haven」的酒店拘捕39人，包括26名巴基斯坦人、11名印度人及2名孟加拉2人；與此同時，警方另在一間旅館拘捕36人，包括25名印度人和11名孟加拉人。

柬埔寨執法部門從2026年1月1日至16日，在全國各地搗破14處電詐據點，累計拘捕162名疑犯。圖為柬埔寨官方通訊社17日釋出的照片。（FB@ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា - AKP）

秘書處強調，柬埔寨正持續推進全國範圍的電訊網絡詐騙清剿行動，執法部門將依法嚴懲所有涉案人員，重點打擊幕後組織者和骨幹成員，以維護國家安全與社會秩序。