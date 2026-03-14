美國長期拒交會費　美媒：WADA或改規則禁特朗普出席奧運及世界盃

據美媒報道，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）正考慮修改規則，試圖禁止美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和所有美國政府官員出席2028年舉行的洛杉磯奧運。此舉也可能對今年夏天由美國主辦的世界盃產生影響。



據報道，這項提案已列入3月17日，WADA執行委員會會議的議程。這是美國政府多年來拒絕向WADA繳交年度會費的最新回應。

2024年3月12日，世界反禁藥機構（WADA）主席班卡（Witold Banka）出席在瑞士舉行的WADA研討會發表講話。（Reuters）

報道指，美國政府拒絕繳交會費，是其對WADA處理中國游泳運動員涉服用禁藥案件及其他問題處理手法所發出的抗議行動，該舉措獲得共和民主兩黨的共同支持。

報道引述美媒獲得WADA與參與該機構決策的歐洲官員之間的往來信函獲悉這項議程。另有兩名知情人士向美媒證實了該規則提案的存在；他們未被授權公開談論該議程，該議程尚未公開。

世界反禁藥組織發言人James Fitzgerald表示：「這沒什麼新鮮的」，並指出，關於如何應對各國政府拒交會費的討論自2020年以來一直在進行，與美國並無直接關聯。

事實上，這項提案最早於2024年提出，當時美國政府成功遊說否決了該提案。此後，美國失去了在WADA執行委員會的席位。

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

報道指，考慮到國際體育組織對特定國家總統參加在其國境內舉行賽事的限制有限，即使這項規則獲得通過，大概只會有微乎其微的象徵意義。