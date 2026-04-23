六國青年調查出爐　逾半中國青年看好國家未來　日本僅佔15%

沒有夢想、沒有個性，也感覺無法為他人帶來價值。



日本財團針對日本、美國、英國、中國、韓國與印度6國，各抽樣1000名年輕人進行的「18歲意識調查」顯示，在「是否擁有未來夢想」的提問中（包含「傾向有」），印度為86.3%、英國83.1%、美國80.2%，而日本僅62.4%，明顯偏低。

關於「是否有未來夢想」，日本受訪者中僅有62.4%的人認為自己「擁有未來夢想」。（Nippon.com授權使用）

在「是否擁有值得自豪的個性」以及「是否被他人需要」的問題上，日本的肯定回答比例也都未達60%，在各國中顯得特別低。此外，作為社會一員「想為國家或社會做出貢獻」的意識，也低於其他國家。

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即使目前未被需要、也尚未能為他人帶來價值，是否仍願意為未來持續學習？在這一點上，日本年輕人的表現同樣偏低。或許與自我肯定感較低有關，他們對於「即使面對困難也能克服」的自信也較不足。

那麼，他們如何看待自己國家的未來？回答「會變好」比例超過一半的只有印度與中國。雖然與2024年調查相比兩國的樂觀比例有所下降，但仍比其他國家更正面看待未來。

日本方面，認為「會變好」的僅15.6%，遠低於其他國家；另一方面，「不知道」的比例高達34.2%，也是一大特徵。

日本方面，認為「國家會變好」的受訪者僅佔15.6%。（示意圖，Getty Images）

本次調查於2月4日至24日透過網路進行，對象為各國17至19歲年輕人各1000人。

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