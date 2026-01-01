日本調查揭「男人最想娶女性10大職業」　空姐排第10輸給女廚師

日本網站一項調查揭曉男性「最想娶的女性職業」排行榜，由護士擊敗眾多職業登上冠軍寶座，接著依序是藥劑師、育兒工作者、營養師與醫師，6至10名則為牙科保健員、廚師、教師、播音員及空中服務員。



LASISA報道，這項調查結果在2025年12月下旬公布，在上榜的前10名職業之中，不少名次是由具有專業資格認證及生活需求密切相關的專業人士包辦。

日本網站一項調查揭曉男性「最想娶的女性職業」排行榜，由護士擊敗眾多職業登上冠軍寶座。（《默默奉獻的灰姑娘藥師》劇照）

護士奪第一

冠軍是永遠的「白衣天使」——護理師。受訪者指出，護理師除了具備醫療專業，最吸引人的是那份足以抗衡經濟蕭條的超高職業穩定性與關鍵時刻的可靠韌性。現代男性不僅渴望生病時有人照顧，也看中護士經濟獨立、不依賴他人的特質。

藥劑師、育兒工作者也超吃香

藥劑師同樣受到高度關注，主要原因包括收入高、加班較少的優質工作環境，以及在全日本隨處可就業的專業資格，同時還能替家人健康做把關，能在經濟、健康兩大方面幫助家庭。

第三名育兒工作者因擅長照顧孩子的專業能力和溫柔體貼的性格特質獲得男性支持，在職場磨練出的耐性與笑容也是治癒疲憊丈夫的最強武器。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】