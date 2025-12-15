AI成日本年輕人神器！除查詢做功課外　15歲女生竟最愛問這事

根據日本LINE Yahoo於9日公布的一項針對15歲至24歲年輕人的AI使用調查，顯示日本年輕群體對AI的接受度相當廣泛，且用途呈現多樣化趨勢。



調查結果顯示，年輕人在使用AI時，最常見的目的是隨意查詢感興趣的事物，佔比達36.1%；學習和作業佔34.4%，作業和報告創意發散佔比為31.5%。

有20.5%的年輕人用於消遣和閒聊，18.0%用於人際關係諮詢，相比之下，用於生成圖片或編輯照片及語言學習的比例較低，均約為10%。

不同性別的AI使用情況也存在明顯差異，19.8%受訪者表示平時不用AI，其中23-24歲男性有31.7%不用AI，女性為26.1%；最活躍群體為15-18歲女性，僅12.2%表示不用AI。

年齡不同使用情況也不同，在15-18歲和19-22歲的人中，學習和作業的比例超過50%；23-24歲的人中，查詢的比例超過40%。

此外，女性的諮詢和建議使用表現突出，15-18歲女性有43.8%的使用，19-22歲女性為43.2%。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】