2025年內地周平均工作48.6小時　結束9年連漲但仍超法定上限

1月19日，中國國家統計局相關負責人公布2025年國民經濟運行情況，其中，全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時，結束9年連漲。有專家指出，工作時間下降主因是經濟成長趨緩，「反內捲」和勞工權益保障加強。



專家指經濟轉型與靈活就業成周均工時回落主因

中國國家統計局19日公布，中國全國企業就業人員每週平均工時為48.6小時，在連續上漲9年後，終於小幅回落。

中國國家統計局數據顯示，中國勞工工時自2016年起不斷上漲，在2023和2024年達新高，每週平均工時達49小時。不過，2025年除了1月份，其餘11個月每週平均工時都低於2024年同期。

2024年10月7日，中國重慶，兩名來自不同公司的外送騎士騎著摩托車停在一家店面前，準備接單。（Getty Images）

近年來就業人員周平均工時變化，2023年至2024年周均工時反彈至49小時。（《財經》雜誌）

據《經濟觀察報》，中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉表示，2025年企業就業人員每週平均工時下降，一方面可能是工時吸收經濟壓力的調節機制接近極限—工時不可能不斷上漲；另一方面，官方「反內捲」和勞動者權益保障力度持續加強，也帶來積極影響。

中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉。（網絡圖片）

首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授毛宇飛亦分析稱，技術進步推動平台經濟發展，靈活就業勞動者自主選擇工作時間，勞動保障政策干預初見成效等也影響工時變化。

中國周均工作時間仍超法定上限4.6小時並長期處於高位

值得注意的是，當前中國周平均工作時間仍處高位，2025年雖回落至48.6小時，但仍遠超44小時的法定上限。

此外，曾湘泉表示，相比於歐美國家，東亞、東南亞國家的周平均工時普遍更高，這已成為中國勞動力市場的一個突出問題。2022年，韓國、越南周平均工時分別為37.9和41.5小時，同期中國為48小時。

另據《中國勞動統計年鑒2024》顯示，2023年，住宿和餐飲業就業人員調查周平均工時最高為53.8小時，居民服務、修理和其他服務業，交通運輸、倉貯和郵政業，批發零售業和製造業，這些行業較高，均超出51個小時。

政協委員呼籲多放假 加班就給足加班費

在過去十年加班現象增多的背景下，官方也曾多次發聲。2023年8月26日，最高法、人社部聯合公布第二批勞動人事爭議的十個典型案例時指出「996和007工作制都違法」。

子不語宣布實施4.5天工作制。（橙柿互動）

在此背景下，內地部分大型企業已開始採取措施為加班設定上限。例如，2024年12月30日，美團宣布騎手「防疲勞」機制已在全國主要城市範圍內啟動上線工作，美團騎手跑單12小時將被強制下線；2025年3月初，美的集團提出18:20後工位清空，員工需離開辦公區；2025年2月底，大疆提出晚上9點強制下班。

國產無人機品牌DJI（大疆創新）創始團隊組建於香港科技大學，目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty ）

2025年11月6日，在第八屆虹橋國際經濟論壇上，全國政協委員、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘表示，中國人的工作時間太長了。接下來在「十五五」期間中國人應該要優化假期，有一些假期可以適當延長，有一些休假的方式可以靈活進行安排，一定要加班就給足加班費。