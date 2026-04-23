特朗普訪華有望簽500客機大單　波音CEO：如發生變數我會感到意外

當地時間4月22日，波音公司（Boeing）總裁兼首席執行官凱利．奧特伯格（Kelly Ortberg）接受路透社採訪時表示，波音正指望特朗普（Donald Trump）政府協助敲定期待已久的中國大額訂單。他補充稱，波音已與中國航空公司達成「妥善解決方案」，解決了中方對關鍵備件供應的擔憂。



「若無政府支持，我認為短期內不會有來自中國的大額訂單。此事確實需要政府出面推動。」奧特伯格說。

奧特伯格表示，波音正指望特朗普政府協助敲定期待已久的中國大額訂單。（Getty Images）

美國總統特朗普計劃5月訪問中國。報道指出，波音與中國已就相關交易展開長期談判。業內消息人士透露，訂單或包含500架737 MAX飛機及數十架寬體機，這將是中國自2017年以來首次大規模採購波音飛機。

彭博社3月報道也曾披露，特朗普訪華之際，波音有望獲得近十年來來自中國的首筆大型飛機訂單。當時有消息人士說，這筆交易仍在談判中，仍有關鍵分歧尚未解決。

波音CEO表示：重奪中國市場需政府撐腰▼▼▼

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根據路透社3月初的數據，中國曾佔波音訂單總額的約25%，但如今這一比例暴跌至2%。

中方多次表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸。中國公司買不買波音飛機，這應該是企業之間的事情。

在去年的中美貿易緊張局勢中，美國總統特朗普一度威脅對波音公司的飛機零部件實施出口管制，以此作為對中方稀土管制的回應，引發多方擔憂。

民航從業者、民航產業觀察員張仲麟告訴觀察者網，在當前這一事態發展中，事件本質是特朗普對中國「沒什麼牌好打了」，於是「抓起什麼就當牌打」。事實上，波音飛機零部件禁售屬於「殺敵八百自損三千」，嚴重影響波音飛機的商譽。「如果連民用品的後續維護與備品備件都被武器化，那麼對美國產品的出口是非常不利的，最後事實上形成『脱鈎』。」

採訪中，奧特伯格還談及了波音的產能規劃以及商業航天領域動向。

波音目前正將其華盛頓州倫頓工廠的737機型月產能從42架提升至47架，今年夏季將完成該產能升級。公司還計劃今夏在華盛頓州埃弗雷特工廠新增一條生產線。奧特伯格表示，公司將重點推進該生產線獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證。

波音目前正將其華盛頓州倫頓工廠的737機型月產能從42架提升至47架，今年夏季將完成該產能升級。（Getty Images）

他說，新生產線預計明年初才會貢獻產能，屆時公司目標是將737月產能提升至52架。

他說：「我們將全面提升產能。」奧特伯格介紹，埃弗雷特新生產線可生產除737 MAX 7外的所有MAX機型，初期將主要用於生產MAX 10機型。

奧特伯格認為，伊朗戰事不太可能影響飛機交付，波音的全球訂單儲備有助於緩解短期波動。中東客戶訂單佔波音總訂單的14%，但其中約三分之二計劃於2030年後交付。

他補充道，公司本季度仍在向中東地區交付飛機，尚未收到客戶推遲交付的請求。相反，其他地區客戶表示，若有因推遲交付騰出的產能，他們願意承接。

若出現重大變動，我會感到意外。 Kelly Ortberg

航天領域方面，奧特伯格表示，儘管面臨太空探索技術公司（SpaceX）和藍色起源公司（Blue Origin）日益激烈的競爭，波音仍將堅守商業航天發射市場。

面對競爭日益激烈的市場，波音仍將堅守商業航天發射市場。（Getty Images）

他表示，阿爾忒彌斯登月計劃後續任務、下一代太空發射系統火箭的推出，以及今年計劃執行的兩次星際線飛船（Starliner）飛行任務（一次無人、一次載人），是「我們航天業務短期內實現復甦的重要里程碑」。

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