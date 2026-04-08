美貿易代表：特朗普5月會晤習近平　力求維持中美關係穩定

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二（4月7日）稱，美國與中國的經濟和貿易關係保持穩定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在下個月與中國國家主席習近平會晤時，致力於延續這一態勢。



據路透社報道，格里爾在哈德遜研究所主辦的一場活動上說：「我們並不尋求與中國發生大規模對抗或類似情況。」

格里爾說，美中已進入一種穩定狀態，美國能獲得中國的稀土資源，並對中國商品維持較高關稅。

他說：「談到總統此次會晤的預期，我們將致力於維持這種穩定，並確保能繼續從中國獲得稀土。」

在這張2025年7月26日攝製的插圖中，稀土元素方塊堆放在中國國旗前。（Getty）

特朗普此前宣布，自己將於5月14日至15日訪問中國，為因伊朗軍事行動推遲的美中元首會晤設定新日期。

白宮此前單方面向媒體透露，特朗普將在3月31日至4月2日訪問中國。但特朗普3月16日在白宮告訴媒體，他已要求中國把美中元首會晤推遲約一個月，讓他集中精力處理對伊戰爭。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

彭博社上週引述戰略資源研究機構Trivium China地緣政治分析師梅茲爾（Joe Mazur）認為，自2025年10月釜山會晤以來，中美關係的穩定出乎預料，但「兩國領導人越長時間不對話，貿易戰重回最黑暗時期的風險就越大。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

