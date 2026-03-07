彭博︰波音接近斬獲中國500架737 Max大單　或在特朗普訪華時公布

彭博引述知情人士表示，波音正接近達成史上規模最大的訂單之一，特朗普自2017年來首次訪華期間料將公佈一筆500架737 Max客機的訂單。

知情人士透露，雙方還在就寬體機銷售進行談判，涉及約100架波音787夢想飛機和777X機型。由於談判屬機密信息，知情人士要求匿名。其中一位知情人士表示，寬體機協議可能在晚些時候公佈，預計不會在即將舉行的峰會上對外宣布。

波音飛機有望成為習近平與特朗普之間貿易協議的重要內容。特朗普計畫於3月31日至4月2日訪問中國，習近平則預計將於今年稍晚訪問華盛頓。

波音公司拒絕置評，中國商務部在非辦公時間未回覆置評請求。白宮也未立即回覆置評請求。

若協議最終達成，將為波音與中國的航空公司之間長達數年的談判畫上句點，也意味著中國長期訂單低迷的結束。這也突顯出特朗普貿易議程與波音這家美國最大出口商之間的利益重疊。

不過，兩名知情人士提醒稱，在地緣政治局勢緊張的背景下，波音的此筆大單並非板上釘釘。由於與伊朗的戰爭仍在持續，特朗普的行程也可能被推遲。

他們警告稱，談判仍有可能陷入僵局，協議最終或無法完成。中美領導人去年和2023年也曾接近達成類似協議。

一位知情人士表示，雙方仍在就聲明的具體細節進行談判，美方希望得到一個明確的承諾，而不僅僅是吸引眼球的訂單金額。

其中一名知情人士表示，中美在峰會前還就其他航空議題存在分歧，包括美國對出口至中國的發動機及其他技術實施的限制。這些對中國商飛的C919型干線飛機至關重要。