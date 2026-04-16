複雜國情的雙重面向　能否解決各自問題決定中美誰能笑到最後

世間許多事務都不是隻有單一面向，國家尤其如此。中國作為一個廣土眾民、文明傳統深厚的超大型國家，從不同視角來看，會得出不同結論。然而海內外不少人在分析今天中國的時候，總是容易過度放大他們在意的面向而忽略別的重要面向。



正如同樣作為超大型國家的美國，具有雙重複雜麪向一樣，中國既有進步、發達、現代、光鮮亮麗、充滿希望的面向，又有貧窮、落後、充滿焦慮的面向。今年初「斬殺線」在輿論場的爆紅，讓不少人認識到原來作為全球最發達國家的美國竟有數十萬無家可歸者，有數以千萬生存艱難的窮人，有嚴重的貧富鴻溝問題。然而殘酷的「斬殺線」問題並不影響美國依舊具有長期累積的、領先全球的存量優勢。

中國同樣如此，樂觀的人更容易看到中國進步、發展的面向，悲觀的人更容易被中國貧窮、落後的面向所困擾。不少樂觀者和悲觀者經常互不理解，一些樂觀者會把悲觀者的真實感受視作唱衰、抹黑，一些悲觀者會把樂觀者的真實感受視作歌功頌德。這其實都是非此即彼的二極管思維，都是十分偏狹地認識複雜的中國。

美國社會貧富差距狀況惡化，2011年爆發「佔領華爾街」運動，持續8周之久。（資料圖片）

美國有殘酷的「斬殺線」問題，中國同樣有大量貧窮、落後的問題，不能因為美國「斬殺線」問題而沾沾自喜、妄自尊大，而是應該「見不賢而內自省也」。隨着改革開放以來中國的經濟騰飛和快速崛起，不少人在感到驕傲自豪的同時滑向了自大，故才有了「厲害了，我的國」的片面論調，才會有官媒批評浮誇自大文風。

滿招損，謙受益。中國既有着崇尚謙虛的文明傳統，又存在大量發展不平衡不充分的問題。中國依舊是最大的發展中國家，依舊有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，依舊面臨經濟結構轉型帶來的增速下滑問題與日漸突出的階層固化問題相疊加的困境，依舊存在至今尚未成功解決的腐敗問題、官僚主義問題。

無論朱令案、豐縣生育八孩女子事件、湖南一23歲女子被囚禁5年遭強姦產女的案件、山西省晉中市女碩士失蹤10多年事件，還是大量農民困於少得可憐的養老金，都在說明中國在光鮮亮麗的面向之外存在許多亟待解決的貧窮落後問題。

2011年9月3日，江蘇省，正在高温天氣下面搬運水泥的農民工。（資料圖片）

然而不能因為中國依舊存在的發展不平衡不充分問題便對中國過度悲觀，不能忽略中國已經成為全球第二大經濟體和第一大工業國的基本事實。

晚清時期的中國閉關鎖國，大幅落後於西方發展潮流，1840年鴉片戰爭是經歷第一次工業革命的英國對落後農業大國中國的降維打擊。鴉片戰爭後中國長期陷入內憂外患之中，連基本的和平與穩定都是奢望。1949年中國重新恢復主權的穩定和統一，集中國力進行工業建設，但因為極左思潮和文革，依舊貧窮落後，人均GDP甚至低於印度。

自1978年改革開放開始，短短40多年時間，中國的面貌發生翻天覆地的變化，數億人告別貧困，工業化、城鎮化的現代生活席捲全國。中國曾經在工業和科技領域長期落後於西方，但今天中國工業和科技在全球具有越來越大的影響力。

品牌創始人張雪為車隊奪冠慶祝。（新華社公眾號）

今年以來的三個新聞，歐洲從中國進口的汽車首次超過對華出口，2025年中國車企的全球銷量超過2000年以來連續位居榜首的日本車企，張雪機車在世界頂級賽事一鳴驚人，均在說明中國工業和科技的進步。聯合國工業發展組織曾在《工業化的未來》報告中預測，2030年中國工業增加值將佔全球45%。諾貝爾物理學獎得主楊振寧在30年前預測的「到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國」已成為毋庸置疑的事實，中國日益成為與美國相併列的全球科創中心。

美國既有殘酷的「斬殺線」，有嚴重的貧富懸殊和民粹主義問題，又在經濟、金融、科技、教育、人才領域具有全球優勢。美國能不能解決「斬殺線」、民粹主義和特朗普現象所暴露的深層次問題，將直接決定美國能否長治久安。同樣道理，中國國情錯綜複雜，既充滿希望、光鮮亮麗，又面臨許多讓不少人焦慮的現實困境。中國能不能解決現實困境，能不能持續保持穩定和發展，直接決定中國國運。

任何社會都會有問題，有問題是人類生活的常態，關鍵在於能否在遇到問題後及時解決問題。美國和中國都有兩面面向，都是具有強大內生動力的超大型國家，兩國能否解決各自的問題，既關乎各自的發展，又決定兩國在競爭中誰能笑到最後。