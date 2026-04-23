特朗普再次TACO　伊朗發海綿寶寶片諷其與空凳談判並叫收聲｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月22日宣布，「無限期」延後與伊朗的停火，直到對方提出全面的談判方案。伊朗領事館其後在網上發布AI生成的海綿寶寶影片，嘲諷特朗普。片中可見特朗普與伊朗談判代表對峙時怒氣沖沖的樣子，惟他其實只是對空蕩蕩的椅子喊話，而非伊朗的談判代表。特朗普其後更收到一張疑似來自伊朗的信息，叫他「收聲」(Trump，shut up）。



伊朗駐印度海德拉巴領事館發布嘲諷特朗普的AI影片：

據英國《地鐵報》（Metro）報道，AI片中的特朗普在Truth Social的最新貼文中寫道：「我們正在與伊朗進行非常成功的談判。」

影片使用了海綿寶寶「2000年後」的梗圖，特朗普對伊朗代表團的缺席感到不滿。

特朗普其後怒氣沖沖地表示：「如果伊朗不來談判，我們就轟炸他們！」畫面可以看見他對着空蕩蕩的座位喊話。

片刻之後，特朗普問道：「伊朗人呢？」——隨後一名助手遞給他一張紙條，上面寫著：「閉嘴。」

影片結尾，特朗普指：「好吧，那我將應巴基斯坦的要求延長停火期限。」說完便突然走出房間，引來一陣哄笑。

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領事館在貼文中寫道：「停火期限是如何延長的？這段影片在伊朗瘋傳。」