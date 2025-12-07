美國男驗DNA驚覺3子女全非親生 遭趕離家妻哀求：人會犯錯
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國一名男子與妻子一起養育3名子女已6年，但近日男子驗了3個孩子的DNA後驚覺全都不是自己親生，他深受打擊將妻子與3孩子都趕離家門。但感恩節時妻子無預警帶著孩子們現身聚餐，還哀求稱「人難免會犯錯」，男子更是崩潰無法接受。
養3孩6年 驗DNA得知崩潰實情
根據外媒報道，這名人夫日前驗了DNA，發現3名孩子全都並非自己親生，他這6年來與妻子共同幫外面第三者養小孩，讓他一時大為崩潰，他要求偷吃的妻子將3名孩子都帶離家中，想讓自己有時間好好消化並整理這一切。
不料，男子的家人卻認為3名幼子不應該為母親的過錯，連帶承受後果，於是在未經男子同意下，仍邀請妻子跟子女們回來參加感恩節聚會，但當男子在現場遇見妻子，再度受到刺激而情緒激動，立刻將大門擋住不想讓一行人進入，並向家人表示自己還沒準備好面對妻兒。
「人總會犯錯」求原諒 網友也傻眼了
妻子見男子如此狠心，也苦苦哀求說：
人總會犯錯。
希望男子能看在幼子的份上原諒她，但男子始終咬牙堅持態度，怒吼著自己辛酸與無奈，在場面即將失控之際，妻子也只能帶著孩子離開。
事件曝光後，網友則紛紛留言批評妻子，表示她尋求原諒的說法過於輕描淡寫，並支持男子作法：
「她說這只是『犯錯』嗎？？？」
「家人不該未經他同意就邀請他們」
「小孩的爸在哪？她可以去找他」
「他的反應很合理」
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】