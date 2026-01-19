她16歲時「處女懷孕」　裝子宮環後仍生3孩　5孩媽罕見體質惹熱議

美國猶他州一名女子因為身體的罕見情況，根本無法進行性行為。不過即便如此，她仍在16歲那年「沒有發生關係」就懷孕，罕見的巧合，讓周遭所有親友也都看傻了眼。



據《太陽報》（The Sun）報導，現年34歲的凱爾西（Kelsi Mickelson）是在15歲那年發現身體異狀。當時她因無法使用衛生棉條就醫，婦產科醫師檢查後發現，因為凱爾西患有處女膜肥大，陰道口極度狹窄，在不接受手術的前提下，無法使用棉條，也不可能進行性行為。

示意圖（Unsplash@Jonathan Borba）

16歲那年，凱爾西與男友傑克（Jake）交往。兩人某次在並未發生實際性行為的情況下「親熱」，沒想到凱爾西的月經就遲到了兩週。她驚慌地買了10種不同品牌的驗孕棒，結果全呈現陽性。她就醫後發現已經懷孕，也就是在沒有發生性行為的狀態下依然懷孕。醫師解釋，這是因為精子具備超強的移動能力，即使沒有性行為，精子仍可能進入體內導致受孕。

這項消息對虔誠信仰宗教的凱爾西來說是一大打擊，由於沒有人相信她是「處女懷孕」，朋友們都認為她是騙子，不願意再和她相處。為了能順利自然產，凱爾西在懷孕期間忍痛自行練習擴張陰道口。在懷孕六個月時，她也和男友舉行婚禮，並且發生第一次的性行為。

2009年，凱爾西進入產房，本來醫師準備動手術切開陰道組織，不過在分娩過程中，原本肥厚的組織自然分解，她也順利產下女兒佐伊（Zoe）。

最令凱爾西哭笑不得的是，在此之後她又陸續生了四個孩子，且其中三個還是在裝有子宮內子宮環（IUD）的情況下「意外」報到，讓她感嘆自己的受孕體質簡直是醫學奇蹟。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】