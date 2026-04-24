美軍兵Polymarket賭馬杜羅落台贏313萬被捕　曾參與策劃擄走行動

據美媒報道，一名曾參與策劃強行捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）軍事行動的美軍特種部隊士兵，因涉嫌在網上下注而被捕並被起訴，他從中獲利40萬美元（約313萬港元）。



據4月23日（周四）公布的起訴書，軍士長範戴克（Gannon Ken Van Dyke）於2025年12月底在知名預測市場Polymarket開設一個帳戶。他押注約3.2萬美元（約25萬港元），賭馬杜羅將在2026年1月下台。這筆賭注當時看似勝算渺茫。

2026年4月22日，美國網上預測平台Polymarket的標誌出現在這張插圖中。（Reuters）

檢方指控，範戴克參與了「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的策劃和執行，並在下注前接觸過機密資訊。儘管他的中獎是匿名的，但幾乎立即引起執法部門的注意。

範戴克是駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的現役軍人，他面臨五項刑事指控，罪名包括竊取和濫用政府機密資訊、竊盜和欺詐。他將在北卡羅萊納州首次出庭。

據報，他於2025年12月27日至2026年1月2日期間下注13次，最後一次下注發生在馬杜羅被擄走錢數小時。檢方稱，範戴克將超過40萬美元（約313萬港元）的賭博所得匯到一個境外的加密貨幣金庫，之後才匯到一個線上證券帳戶。

報道指，陸軍一級軍士長是高級士官，被認為是重要的戰術領導者和技術專家，通常擔任陸軍營級單位的首席士官。高階士官往往肩負為部隊中低階士兵樹立和維護榜樣的重任。

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控，包括毒品恐怖主義、陰謀、販毒、洗錢等。（Reuters）

法庭文件顯示，範戴克在軍事行動後不久，也就是他下最後一注的時候，被拍到站在「似乎是海上的一艘船的甲板上，日出時分，他身穿美國軍用迷彩服，手持步槍，與另外三名身穿美國軍用迷彩服的人站在一起」。