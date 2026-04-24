美軍兵Polymarket賭馬杜羅落台贏313萬被捕 曾參與策劃擄走行動
撰文：王海
出版：更新：
據美媒報道，一名曾參與策劃強行捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）軍事行動的美軍特種部隊士兵，因涉嫌在網上下注而被捕並被起訴，他從中獲利40萬美元（約313萬港元）。
據4月23日（周四）公布的起訴書，軍士長範戴克（Gannon Ken Van Dyke）於2025年12月底在知名預測市場Polymarket開設一個帳戶。他押注約3.2萬美元（約25萬港元），賭馬杜羅將在2026年1月下台。這筆賭注當時看似勝算渺茫。
檢方指控，範戴克參與了「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的策劃和執行，並在下注前接觸過機密資訊。儘管他的中獎是匿名的，但幾乎立即引起執法部門的注意。
範戴克是駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的現役軍人，他面臨五項刑事指控，罪名包括竊取和濫用政府機密資訊、竊盜和欺詐。他將在北卡羅萊納州首次出庭。
據報，他於2025年12月27日至2026年1月2日期間下注13次，最後一次下注發生在馬杜羅被擄走錢數小時。檢方稱，範戴克將超過40萬美元（約313萬港元）的賭博所得匯到一個境外的加密貨幣金庫，之後才匯到一個線上證券帳戶。
報道指，陸軍一級軍士長是高級士官，被認為是重要的戰術領導者和技術專家，通常擔任陸軍營級單位的首席士官。高階士官往往肩負為部隊中低階士兵樹立和維護榜樣的重任。
法庭文件顯示，範戴克在軍事行動後不久，也就是他下最後一注的時候，被拍到站在「似乎是海上的一艘船的甲板上，日出時分，他身穿美國軍用迷彩服，手持步槍，與另外三名身穿美國軍用迷彩服的人站在一起」。
馬杜羅夫婦獄中首次發聲 感謝委內瑞拉人民支持馬杜羅二次出庭受審 法官稱不會因訴訟費支付問題撤銷其販毒指控馬杜羅拘留生活疑曝光 困6平方米監房 深夜大喊「我遭綁架」馬杜羅要求法庭駁回起訴 稱美國阻委內瑞拉政府支付訟費侵犯權利