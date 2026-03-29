馬杜羅夫婦獄中首次發聲　感謝委內瑞拉人民支持

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）被美軍控制後首次在社媒發文，聲稱目前安好，感到堅定和平靜。



法新社報道，馬杜羅的X賬號星期六（3月28日）發文，代表夫妻二人發聲。文中寫道：「我們一切安好、堅定不移、心境平和，並時刻祈禱。」

目前還不清楚是誰代馬杜羅發布這條消息。

貼文還指：「我們收到了你們的聯絡、信息、電郵、信件和祈禱。每一句愛的言語，每一個親切的舉動，每一份支持的表達，都充盈我們的靈魂，在精神上給予我們力量。」

馬杜羅和弗洛雷斯今年1月初遭美軍夜襲山中居所，隨後被抓到美國，現已在布魯克林的拘留所里關押近三個月。

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美軍捉走時，身上所穿的全套Nike Tech服裝搜尋量意外暴增，網民調侃「Nike成為最大贏家」。當馬杜羅遭押抵紐約時，身上套上了一件美國服飾品牌Origin的藍色連帽衫，這件衣服再度掀起網絡熱話，讓這間原本低調的企業一夜之間獲得大量關注。（Facebook@originbjj）

據媒體報道，二人在這期間無法上網或閱讀報紙。

不過，一名接近委內瑞拉政府的消息人士告訴法新社，馬杜羅在閱讀《聖經》，拘留所里部分同監室的在押人員稱他為「總統」。

消息人士說，馬杜羅僅獲准通過電話與家人和律師聯繫，每次通話時長上限為15分鐘。

他的兒子公開表明，馬杜羅身體良好，心態平靜，甚至在獄中堅持鍛煉。

自1月5日在紐約出庭受審以來，馬杜羅一直沒有發聲。他自稱是「戰俘」，並與弗洛雷斯在上述帖子中強調：「我們對人民在艱難時刻仍能團結一心，在委內瑞拉國內外表達愛、覺悟和團結的精神，深感欽佩。」

美國指馬杜羅涉「毒品恐怖主義」陰謀、可卡因走私陰謀、持有機槍及破壞性裝置，以及謀劃持有機槍及破壞性裝置等罪名，但他均不認罪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

