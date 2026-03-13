馬杜羅拘留生活疑曝光　困6平方米監房　深夜大喊「我遭綁架」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）夫婦1月3日於官邸遭美軍捉走後，他被拘禁在紐約一處監獄設施，面臨審訊。西班牙傳媒3月12日引述消息講述其拘留生活，指馬杜羅拘禁在單人房，還曾在深夜大喊：「我是委內瑞拉總統！告訴我的國家我已被綁架，我們在此受到不當對待！」



西班牙傳媒ABC引述一名律師的講法，這位律師的客戶是一名囚禁在馬杜羅附近監房的委內瑞拉籍囚犯。據律師透露，馬杜羅整晚從他的牢房中用西班牙語大喊大叫，「他反覆說自己被綁架了，要求傳送訊息給他的家人，和其他同樣被囚禁的委內瑞拉人」。

馬杜羅自從被捉到美國後，就被拘留在紐約的布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），此地通常用於收容等待裁決或最終判決的人士，例如因兩項賣淫罪成遭判監逾4年的美國饒舌天王Diddy、已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）等。報道引述監獄顧問Sam Mangel指，這所設施環境惡劣，並且缺乏資助，「這是地獄，沒有人會想在這裏多待一分鐘」。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦在紐約首次出庭的素描畫面。（Reuters）

馬杜羅關押在一處特別監房，報道引述消息人士指，這是出於馬杜羅的特殊身分以及安全考慮，「他可能是這個拘留中心歷史上最顯眼的囚犯」，當局無法容忍發生任何意外。報道形容馬杜羅身處的特別監房空間狹小，長約3米，寬約2米，即約6平方米（m²），配備一張金屬床、一個馬桶、一個洗手池和一扇狹窄的窗戶，不過這窗戶幾乎透不進自然光。

被關在特別監房的囚犯每週可外出三次，每次一小時，但必須被銬住手腳，且由兩名獄警押送。而在這段時間裏，他們可以洗澡、使用電話（每月通話次數有限制）、閱讀受監管的電子郵件，或者到一處小型圍欄式戶外庭院活動。