馬杜羅二次出庭受審　法官稱不會因訴訟費支付問題撤銷其販毒指控

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）3月26日（周四）於美國紐約第二次出庭受審。兩人目前對毒品與武器相關指控拒不認罪，並作證稱無力獨自承擔訴訟費。兩人辯護律師則向法官施壓，要求下令允許委內瑞拉政府代費用。而負責審理案件的法官表示，不會因馬杜羅是否有能力支付訴訟費的問題，而撤銷其販毒相關指控。



綜合外媒報道，馬杜羅試圖在此次出庭期間說服聯邦法官，指稱美國政府正在干預他為自己辯護、以應對與毒品恐怖主義相關指控的能力，並主張應駁回此案。

馬杜羅及其妻子的律師亦曾請求法官駁回該起刑事案件，理由是特朗普（Donald Trump）政府不允許委內瑞拉政府代支付他們的訴訟費用，他們認為此舉實際上侵犯兩位被告的辯護權。

2026年3月26日，美國紐約市，抗議者在聯邦法院附近舉行示威活動，聲援委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。馬杜羅當天出庭就毒品指控受審。（Reuters）

美國地區法院資深法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）在聽證會上表示，將盡快就是否下令特朗普政府允許委內瑞拉代支付訴訟費用作出裁決，但他表示不會因為支付問題而「駁回此案」。

美國助理檢察官維爾什巴（Kyle Wirshba）則稱，「被告正在掠奪委內瑞拉的財富。允許他們現在動用這些資金將破壞制裁」。維爾什巴表示，被告有權使用他們可用的個人資金，但不一定可以使用第三方資金。

特朗普：將對馬杜羅提起其他訴訟

在馬杜羅於紐約出庭受審前不久，總統特朗普在白宮內閣會議上表示，還將對馬杜羅「提起其他訴訟」。他亦指責馬杜羅「殺害很多人」，並「把他監獄裏的犯人轉移到我們國家」。