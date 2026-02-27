馬杜羅要求法庭駁回起訴 稱美國阻委內瑞拉政府支付訟費侵犯權利
撰文：蕭通
出版：更新：
遭美軍生擒的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）於2月26日透過律師，向法院提交動議要求撤銷美國政府對他的販毒起訴，原因是美國阻止委內瑞拉政府支付其訴訟費用，侵犯馬杜羅根據美國憲法第六修正案賦予獲得律師協助權利。
▼馬杜羅1月5日被押送到法院的畫面▼
+10
路透社報道，馬杜羅的辯護律師波拉克（Barry Pollack）早前已向承審此案的聯邦地方法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）指出，美國財政部於1月9日批准了一項豁免，允許委內瑞拉政府支付馬杜羅的律師費。但幾個小時後，財政部卻在沒有任何解釋的情況下撤銷了這項豁免。
在26日提交的動議中，波拉克指出，美國政府此舉侵犯了馬杜羅獲得律師協助的權利，違反了美國憲法第六修正案，因此應撤銷對馬杜羅的指控。波拉克又稱，如果沒有委內瑞拉政府的資助，他將無法繼續為馬杜羅辯護。
負責提起訴訟的曼哈頓聯邦檢察官辦公室，暫未對此事作出回應。
1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令美軍突襲委內瑞拉， 帶走馬杜羅及其妻子。檢察官稱，馬杜羅在13年的執政期間濫用職權，幫助毒販走私。
1月5日，馬杜羅與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）現身曼哈頓法庭，同對毒品走私指控拒不認罪。目前，兩人被關押在紐約候審。
特朗普稱抓捕馬杜羅把納稅人成本降到最低 美媒：耗資近30億美元白宮發布另類情人節卡「表白」馬杜羅 還想和格陵蘭確認關係美軍抓捕馬杜羅 美媒：華府傳行動中使用AI工具Anthropic Claude特朗普晤哥倫比亞總統 贈《交易的藝術》釋前嫌 昔因馬杜羅鬧交魯比奧辯護擄走馬杜羅 反指中國在委內瑞拉石油「佔便宜」