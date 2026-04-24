白宮：中國以行業規模竊取美國AI技術　駐美大使館反對無理打壓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃5月中訪問中國之際，白宮發文指控中國以行業規模行動（industrial-scale campaigns）竊取美國的人工智能技術。中國駐美大使館表示，反對「美國對中國企業的無理打壓」。大使館代表強調：「中國一貫致力於通過合作與良性競爭推動科技進步，中國高度重視知識產權保護。」



《英國廣播公司》（BBC）4月24日報道，白宮科技政策主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）在一份內部備忘錄中寫道，政府掌握了新的訊息，表明「主要位於中國的外國實體」正在佔美國企業的便宜。

白宮發文指控中國竊取美國的AI技術：

他表示，這些公司透過一種被稱為「蒸餾」（distilling）的過程，實際上是在複製美國企業開發的AI技術。

中國駐美國大使館的一位代表表示，這項技術的發展是「中國自身努力和國際合作的成果」。

克拉齊奧斯指出，其目的是「系統性地破壞美國的研發，並獲取專有資訊」。

為了避免和阻止這種「惡意利用」，他表示白宮將採取以下四項措施：

1. 與美國AI企業分享更多有關AI技術「蒸餾」行動中「所採用的策略和參與者」的資訊；

2. 努力與美國企業「更好地協調」，共同打擊此類攻擊；

3. 制定一套「最佳實踐」守則，用於識別、緩解和補救這些攻擊；

4.「探索」白宮如何追究外國行為者進行此類AI技術「蒸餾」​的責任。

中國駐美國大使館表示，反對「美國對中國企業的無理打壓」。大使館發言人劉鵬宇強調：「中國一貫致力於通過合作與良性競爭推動科技進步，中國高度重視知識產權保護。」