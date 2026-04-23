美商務部長：英偉達H200晶片尚未售予中國企業　指未獲北京許可

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月22日（周三）表示，英偉達（Nvidia，又輝達）強大的H200人工智能晶片尚未售給中國企業，原因是這些企業在獲得中國政府的許可方面面臨困難。



據路透社報道，今年1月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正式批准英偉達H200晶片向中國銷售，但附加了一些條件。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

報道引述消息人士稱，由於中美雙方在銷售條款上存在分歧，晶片的交付一直受阻。

盧特尼克在參議院聽證會上被問到H200晶片對華銷售問題時表示：「中國政府至今尚未允許他們（企業）購買這些晶片，因為他們正試圖將投資集中在本國產業。」

他補充說：「我們目前還沒有向他們出售晶片。」

盧特尼克在發言中淡化他在更廣泛的對華問題上扮演的角色，稱美國與中國之間「非常複雜」的貿易關係是由特朗普總統，以及包括財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內的團隊主導的。

2026年4月22日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會山出席參議院聽證會。（Reuters）

魯特尼克表示：「我專注的世界的其他地區。」