美商務部長：英偉達H200晶片尚未售予中國企業 指未獲北京許可
撰文：王海
出版：更新：
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月22日（周三）表示，英偉達（Nvidia，又輝達）強大的H200人工智能晶片尚未售給中國企業，原因是這些企業在獲得中國政府的許可方面面臨困難。
據路透社報道，今年1月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正式批准英偉達H200晶片向中國銷售，但附加了一些條件。
報道引述消息人士稱，由於中美雙方在銷售條款上存在分歧，晶片的交付一直受阻。
盧特尼克在參議院聽證會上被問到H200晶片對華銷售問題時表示：「中國政府至今尚未允許他們（企業）購買這些晶片，因為他們正試圖將投資集中在本國產業。」
他補充說：「我們目前還沒有向他們出售晶片。」
盧特尼克在發言中淡化他在更廣泛的對華問題上扮演的角色，稱美國與中國之間「非常複雜」的貿易關係是由特朗普總統，以及包括財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內的團隊主導的。
魯特尼克表示：「我專注的世界的其他地區。」
黃仁勳倡中美合作：晶片並非濃縮鈾 對話是最穩妥方式黃仁勳現身美國海底撈 親切合影還送簽名 盤點AI教父吃火鍋場面美媒：特朗普擬任命矽谷巨頭加入科技委員會 包括黃仁勳朱克伯格黃仁勳罕見談生死 冀在工作中突然離世 避免長時間痛苦｜有片