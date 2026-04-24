美國據報計劃邀請普京出席G20峰會　特朗普：他若出席將大有裨益

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）4月24日引述美國政府官員指，美方有意邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）出席今年12月在邁阿密舉行的二十國集團（G20）領導人峰會。特朗普在白宮被問及事件時，否認自己發出邀請事宜，但稱如果普京出席會議，「可能會非常有幫助」，不過他未進一步解釋對何議題有何幫助。



報道指，美國國務院在一份聲明中說，特朗普「已明確表示歡迎俄羅斯出席所有G20會議，美國正致力於舉辦一屆成功且富有成效的峰會」，另有一名匿名美國政府高級官員說：「目前尚未發出正式邀請函，但俄羅斯作為G20成員，屆時將受邀出席部長級會議及領導人會議。」

自2022年烏克蘭危機升級以來，普京一直缺席G20領導人峰會，由俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。

G20於1999年成立，成員包括中國、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、印度、印尼、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國以及歐盟和非盟。