前有內塔尼亞胡遊說特朗普　後有普京攻略中國

伊朗和美國的談判雖然還沒有結果，但美國總統特朗普（DonaldTrump）言之鑿鑿伊朗戰事已經結束。美國輸不起、打不起、急於抽身，經此一戰，名譽地位損失慘重。事後回頭看，打伊朗毫無疑問是一個愚蠢的決定。

奧巴馬、拜登都曾拒絕以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的打伊朗提議，特朗普卻同意了。內塔尼亞胡是戰爭狂人，在國際社會風評很差，但在玩弄權謀這一點上非常成功。投資美國、綁定美國、遊說美國、借美國的手打擊敵人，內胎尼亞胡過去一直這樣做，一直非常成功。在美國要從中東戰略轉移時，以色列再一次用伊朗戰爭遲滯了美國從中東撤離的步伐，為本國贏得了更多佈局的時間和空間。

雖說在絕對實力面前一切的陰謀詭計都不值得一提，但有時候，實力不夠只能手腕來湊。如果說內塔尼亞胡掌握了借刀殺人這門絕技，那麼俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）絕對精通借力二字的要義。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

困於烏克蘭戰爭四年多的俄羅斯非常清楚自身實力地位不濟，應對美歐在烏克蘭方向的纏鬥已屬吃力，根本無暇顧及本國在中東等方向的戰略利益。中亞這一塊前蘇聯的自留地，如今也不得不鬆口允許中國去開拓耕耘。

中國已經是世界第二大經濟體，是讓特朗普政府的貿易戰關稅戰碰壁的存在，是巴基斯坦調停美伊談判的幕後軍師，國力影響力早就非同凡響，俄羅斯難以企及的。普京早在十多年前就說過，中俄是風帆關係。他非常清楚借中國的風揚俄羅斯的帆，事半功倍。

俄羅斯持續蠶食烏東烏南四州，試圖將其全部納入旗下，以此來宣告全面的勝利。如果不是委內瑞拉和伊朗戰事，特朗普着手解決俄烏衝突的節奏會大大提前。俄羅斯急於將烏克蘭戰爭的勝利果實變現。最好的情況是俄羅斯和美歐簽訂關於歐洲地緣戰略穩定的新協議，在全新的格局上互不侵犯。

美歐要放棄烏克蘭並沒有那麼容易。圖為2026年3月13日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行聯合記者會。（Reuters）

若美歐拒不承認失敗，俄羅斯會在佔領烏克蘭四州之後繼續向西進軍嗎？很難。最壞的結果是俄羅斯除了拿下四州的領土什麼也得不到，繼續承受美歐的經濟圍困和制裁，繼續需要在烏克蘭前線屯兵對峙。

俄羅斯需要中國在歐洲戰略方向上持續支持俄羅斯。俄羅斯要的是在同美歐的鬥爭中壓倒對方。中國和美國有戰略衝突，但是中國和歐洲並無根本矛盾。這是中國在烏克蘭衝突中非常謹慎的關鍵，中國不可能公開力挺俄羅斯。

如果中國支持俄羅斯打烏克蘭，勝利早就屬於俄羅斯。在俄羅斯看來，爭取中國的支持才是從打戰略上大敗美歐的核心。既然是戰略協作，自然要有共同的目標。俄羅斯近年來在極力強調中俄在軍事外交戰略方面的共同目標。

2026年3月24日，在烏克蘭首都利沃夫市中心，消防員在俄羅斯無人機攻擊中受損的建築物現場進行救援。（Reuters）

比如俄羅斯多次公開談台海局勢、警告日本的軍國主義傾向。今年2月1日曾經的俄羅斯國防部長如今的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergey Shoygu）訪華公開提到了俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月14日至15日訪華時公開稱「美國希望……將對俄遏制的主要責任轉嫁給歐洲，以便騰出手來對付中國，他們對此毫不掩飾」。「西方在台灣問題上並未停止危險的遊戲，同時還在朝鮮半島周邊製造緊張局勢」。「以東盟為中心的空間，有人試圖通過建立小多邊封閉排他機制來將其破壞，以遏制中華人民共和國和俄羅斯聯邦」。「我相信，今天我們能夠具體討論我們的實際步驟，落實中國國家主席提出的全球安全倡議等倡議，以及俄羅斯總統弗拉基米爾·普京提出的建立歐亞大陸共同安全架構的倡議。」

一個烏克蘭戰爭已經讓俄羅斯難以招架，而應對台灣問題、朝鮮局勢這些中國面臨的挑戰時俄羅斯的聲調反比中國更高。事出反常必有妖。俄羅斯在下一大盤名為歐亞大陸共同安全架構的大棋。

2026年4月15日，中國國家主席習近平（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左二）在北京人民大會堂舉行會晤。（Reuters）

俄羅斯試圖將歐洲大陸發生的烏克蘭危機，以及在亞洲大陸東端發生的中美鬥爭，打包為歐亞大陸的安全危機，以此作為中俄聯手出擊的基礎。這是普京歐亞大陸共同安全架構的精髓要義。

普京2024年2月在向議會兩院發表國情咨文時提出，美國及其附庸國的行動導致歐洲安全體系瓦解，俄應提出在歐亞大陸建立平等且不可分割的安全體系構想。此後俄羅斯曾表示，俄準備與金磚國家和上合組織國家合作，構建新的歐亞安全架構；建立歐亞安全新體系可以是多邊互動模式，其中可包括歐亞經濟聯盟、集體安全條約組織和有志加入的亞歐、歐洲國家。

2024年6月14日，普京與俄外交部領導層舉行會議，詳細闡釋歐亞大陸安全體系的設想，以促進外交官團隊推進計劃。在有關歐亞大陸的安全架構問題上，普京當時建議在歐亞大陸建立以平等和安全不可分割為特點的安全構架，所有潛在參與者應建立對話關係。未來的安全構架對所有有意願參與的歐亞國家和北約都是開放的。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

金磚國家是以經濟合作為主的，上合組織以反恐安全合作為主，將這些納入構建歐亞安全架構，相當於搭建一個大的從安全上對抗美歐的平台。

表面上對北約是開放的，實際上在歐洲和亞洲大陸牽頭組織全新的安全架構，以往以美國為首的北約作何感想？是否是要把美國從歐亞大陸踢出局？歐洲會認同並加入俄羅斯提出的安全架構？俄羅斯的構想絕對是一個大膽的顛覆性的提議。歐洲和美國會首先將此視為俄羅斯的野心去抵制。歐亞大陸的安全是否不可分割，本就存在疑惑。

沒有中國的支持，以俄羅斯目前的實力，不太能夠支撐如此龐大的歐亞計劃。拉夫羅夫口中所說的將習近平所提出的系列倡議同普京提出的歐亞安全構想對接，看似互相支持互相買賬，實際上這是一齣俄羅斯搭台，請中國唱戲，俄羅斯坐收漁利的事。

為爭取中國支持，俄羅斯願意放低姿態。圖為2025年9月3日，中國舉行盛大閲兵式，俄羅斯總統普京（左一）和朝鮮領導人金正恩（右一）均前往在北京參加閲兵式。（Reuters）

將歐洲大陸的矛盾和亞洲大陸的事態捆綁，對中國而言雖然收穫了俄羅斯這樣一個助力，但也多了一個歐洲戰略方向的麻煩，會讓事態更加複雜。中俄的共同戰略利益，必然隨着中國國際地位的變遷而有所變動，今天的中俄共同利益範疇和十年前二十年前已經不同。俄羅斯在應對美歐時需要助力，中國在應對美國時未必會到需要俄羅斯的地步。

公開資料顯示，除了2025年5月的中俄聯合聲明中寫有中方重視俄方提出的「歐亞大陸安全架構」倡議，願同俄方推進安全理念對接和利益共融，中國官方並沒有對俄羅斯的提議太積極。

北京是審慎的，但俄羅斯在遊說中國方面窮追不捨。過去兩年紹伊古、拉夫羅夫等俄羅斯外交官不斷訪華提出相關事宜。值得警惕的不是今天俄羅斯做了什麼，而是俄羅斯人若像內塔尼亞胡遊說美國打伊朗一樣幾十年鍥而不捨，中國時刻緊繃的神經稍有放鬆，就可能會犯錯。