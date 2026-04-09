Polymarket新帳戶精準預測美國伊朗停火　獲利豐厚引內幕交易質疑

在熱門的預測博弈平台Polymarket上，一批新賬戶對「美國和伊朗周二會否達成停火」的賭盤進行「非常具體、合乎時機」的投注，預計獲利逾百萬港元，此引來內幕交易質疑。



美媒指，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布停火的幾小時前，他加大言辭攻勢，威脅伊朗若不重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的話，將有「一個文明滅亡」，當時幾乎無停火跡象，這些新帳戶仍果斷投注。

加密貨幣分析平台Dune數據顯示，在特朗普美東時間7日下午時30分左右宣布停火前，至少50個新創建賬戶大量押注「YES」（即達成停火），其中一個賬戶獲利20萬美元（約156.6萬港元），另有兩個帳戶分別獲利12.55萬美元（約98.31萬港元）和約4.85萬美元（約37.99萬港元）。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

鑑於伊朗仍限制船隻通過霍爾木茲海峽，海灣地區仍繼續遭導彈襲擊，Polymarket將該停火協定標記為「存在爭議」，儘管一些用戶已獲利，其他用戶還需等待爭議解決。

此類精準押注並非個案，該平台此前就有新帳戶在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕前精準下注獲利的情況，引發公眾和議員對內幕交易的質疑，兩黨已提議立法擴大內幕交易定義，平台及專家也呼籲加強監管。