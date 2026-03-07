哈梅內伊死亡｜預測市場火爆　平台拒付逾4億「賭資」遭起訴

在中東局勢持續惡化之際，一場圍繞線上預測投注的爭議正如火如荼發酵。在預測市場平台Kalshi上，一項關於伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）何時離任的投注項目引發熱議。哈梅內伊於2月28日在美以聯手襲擊中身亡，然而，他的死亡是否符合「離任」的交易規則，成為爭議焦點。平台聲稱有條款可免於向用戶支付款項，不過在3月5日遭集體起訴，認為平台涉嫌欺詐。



Kalshi的預測網站上可見，這項「哈梅內伊離任最高領導人？」的預測獎池，這項預測會列出數個可能的日期，以方便用戶投注，獎池已積至5400萬美元（約4.2億港元）。

哈梅內伊身亡後，圖為預測市場平台Kalshi的「哈梅內伊是否離任最高領導人一職」的預測投注曲線圖。（Kalshi網站截圖）

根據集體訴訟的訴狀，Kalshi在哈梅內伊遇刺身亡後，才援引一項「死亡豁免條款」以避免向預測成功的用戶支付款項，並且仍繼續開盤。而用戶是因伊朗局勢變化才來到網站預測，也明白哈梅內伊這位專制領導人最有可能、也是唯一現實達成離任方式就是通過殞命，並且平台也明白這一點，指控Kalshi在消息傳出後才援引條款企圖避免支付款項是涉嫌欺詐。

伊朗傳媒3月3日報道，已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）將安葬於他的出生地馬什哈德（Mashhad）。(Reuters)

Kalshi發言人表示，規則沒有改變，而且從一開始就是明確的，因為「包括一切預防措施……以確保人們不能利用死亡結果進行交易」，還強調平台「報銷所有費用和淨損失——高達數百萬美元——以確保沒有人在預測中有損失。」

哈梅內伊身亡後，圖為預測市場平台Kalshi就一項「哈梅內伊是否離任最高領導人一職」的預測刊出回應，指如果哈梅內伊因死亡而離任，相關市場將自動平倉，交易所將依據他身死前最後成交價，決定多空持倉者的結算金額。（Kalshi網站截圖）

Kalshi是美國首個受商品期貨交易委員會監管的預測市場平台，提供可交易的「是」或「否」的預測合約，這些合約與政治、體育、經濟等現實世界事件掛鈎，每項通常收費0至100美分，如果確認特定結果，平台就會按照結果支付報酬。